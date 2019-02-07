返璞歸真的幸福感 RICHARD MILLE Bonbon系列腕錶詮釋童真夢想

第一次看到RICHARD MILLE在S.I.H.H.發表的Bonbon（糖果）系列時，小編不禁笑了出來，沒想到向來給人前衛印象的RICHARD MILLE這回返璞歸真，用一如既往的一流製錶技術詮釋了童真的甜蜜夢想！ 你可別因為面盤上看似童稚的裝飾就小看了Bonbon系列的工藝，事實上，糖果裝飾反而更難做，要是功力不夠，童稚的裝飾很容易顯露出廉價感。而Bonbon系列錶款的面盤裝飾部件都很精緻，有很高的手工藝成分，如果沒有手藝純熟的匠師，便沒有辦法呈現如此動人的作品。另一方面，糖果雖然是個令人放鬆、愉悅的主題，但每一款腕錶的各項細節都是經過縝密設計後才能呈現出魅力獨具的童真美感。不能小看RICHARD MILLE的用心。

面盤上的棒棒糖經CNC切割成型後，再以手工修飾、彩繪，是科技與手工藝的結晶。（iWatcHome城邦國際名表）

RICHARD MILLE Bonbon系列所用的面盤裝飾工藝主要可以分成兩類：一是微繪擬真，二是琺瑯工藝；基本上小糖果造型的部件屬於前者，大面積的彩色裝飾屬於後者。

以RM 07-03 Myrtille腕錶為例，上面的彩糖雖小，卻都是由整塊5級鈦金屬經CNC電腦切割成型，之後再用極細的毛筆沾丙烯（壓克力）顏料或真漆，以手工微繪。毛筆非常細，其實很難精準運筆，這可不是普通畫師做得來的。仔細看的話，還會發現有些糖果上面灑有糖霜或碎屑，這部分運用了碾碎的琺瑯和沙漏使用的細砂，看起來相當逼真。細小的零件，工序絲毫不馬虎。

RICHARD MILLE RM 37-01 Sucette腕錶；52.65 x 34.4 mm TZP複合陶瓷與18K 5N紅金錶殼／時間、大日期、錶冠功能顯示／CRMA1自動機芯，動力儲存50小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水50米／參考價約HKD$1355158.37。（iWatcHome城邦國際名表）

在彩糖之外的黑灰色鏤空面盤部分則是經Titalyt等離子技術處理過的鈦金屬，在硬度、耐磨損、抗腐蝕的性能方面，都比原先的鈦金屬更好。而且還可以讓表面呈現出如絲緞般的視覺美感，一舉兩得。

琺瑯工藝則是用在RM 37-01 Sucette、RM 07-03 Marshmallow（最上方橫幅圖片）等腕錶上，Sucette用的是內填琺瑯工藝，先將18K紅金的面盤物料切削成型，並在必要的地方刻出凹槽，再以手工於凹槽中填入釉料，入窯燒製。而Marshmallow則是以5級鈦金屬切削出一條條棉花糖狀的粗胚，之後以手工覆上琺瑯釉料，再燒製而成。這兩款的時標部分都採用紅金材質，可以說RICHARD MILLE是以製作珠寶的心態來打造這些零件。

RM 37-01 Sucette腕錶的面盤以內填琺瑯裝飾，手工製作。（iWatcHome城邦國際名表）

除了面盤之外，Bonbon系列的錶殼、錶帶也都做了整體性的視覺設計，徹頭徹尾表現出糖果、甜品的滋味。這歸功於RICHARD MILLE善用的Carbon TPT®碳纖維、彩色Quartz TPT®石英複合纖維、彩色陶瓷等物料，其中藍綠色的石英複合纖維是新開發的色彩，特別有新鮮感。Myrtille腕錶的錶殼還以兩種材質交替層疊的方式製作，從側面看呈現出如蛋糕般的形態。

甜蜜蜜的RICHARD MILLE Bonbon系列以RM 07-03、RM 16-01和RM 37-01為基礎，共推出10個款式，每一款僅限量30只，產量很少。即使喜歡、有能力負擔得起，卻也未必能買得到呢！

RICHARD MILLE RM 16-01 Réglisse腕錶；50.2 x 38 mm TZP複合陶瓷錶殼／時間、日期顯示／RM 16-01自動機芯，動力儲存55小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水30米／參考價HKD1355158.37。（iWatcHome城邦國際名表）

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