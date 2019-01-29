【法拉利】488 Pista Spider發表　同場2000萬美元珍藏車展

488 Pista Spider

最大馬力720hp/8000rpm 峰值扭力770Nm/3000rpm at 7th gear 0-100km/h加速2.85秒／0-200km/h加速8秒 最高速度340km/h 裝備車重1480kg（乾重1380kg）

Ferrari 488 Pista Spider（劉力田攝）

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開篷後能夠更清楚聆聽最強V8引擎的悅耳聲浪。（劉力田攝）

（劉力田攝）

影星胡兵亦出席活動。（劉力田攝）

365 GTB/4，「Daytona」（地通拿）

1967年法拉利車隊在美國地通拿24小時耐力賽囊括冠、亞、季軍，以此車來紀念，所以又稱為「地通拿」。其外形設計由當時的賓利法連拿設計室主帥費柯華韋迪負責，美學高度令人驚嘆，特別是那尾部弧度實在令人迷醉。這型號總產量逾一千台，是直至當時為止的最成功法拉利型號之一。

365 GTB/4，「Daytona」（劉力田攝）

288 GTO

這是一台真正的超級跑車，配備雙渦輪增壓引擎，馬力400匹，是當時市場上最快的量產車。外型上本以308車系作基礎，但幾乎所有元件都是全新的特別設計。內部用強固的賽車用鋼骨架式車架，跑味極濃，戰鬥格盡顯。

288 GTO，1985（劉力田攝）

F1，2000

車神舒密加2000年時就是駕駛這部車馳騁於各地一級方程式賽事，最終替法拉利奪得世界冠軍車手錦標。它每個部件的形態、連結部件、車身板件，以至制動組件，全部經風洞測試，結合氣流動力的硏究而誕生。其中一個最矚目的氣動設計特徵，是其高高的車鼻，往下驟降，以支撐前翼。

F1，2000（劉力田攝）

125 S, 1947 (replica)

1947年，世上第一部將V12引擎搭載於1.5L汽缸小巧車身的法拉利125 S誕生，並採用有別當時主流的五速波箱。其引擎、波箱、後軸、制動，皆以意大利的獨到工藝鑄鋁金屬部件製作，達到輕量化目的。展示其創辦人Enzo Ferrari追求的機械美感。

125 S, 1947 (replica)（劉力田攝）

「躍馬激情Under The Skin」展覽

日期：即日至6月16日

地點：澳門新濠天地

門票：80 MOP/HKD