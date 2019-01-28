【買新鞋】Roberto Ugolini意大利國寶級鞋匠　度腳訂造極致工藝

無論如何，英國留給香港很多重要遺產。例如皮鞋，毋寧是英國紳士文化不可或缺的一部分。不過，或許也正因為如此，香港人普遍容易忽略其他歐洲地區的出品。不少人會聽 John Lobb、George Cleverley，但卻未必認識意大利手工鞋匠。

當然，本地仍然有一群少數忠心追隨者。他們欣賞「意大利製造」絕不妥協的品質，以及Sprezzatura的美學風格。今天出現在眼前的，是其中一個最被受追捧的神級匠人Roberto Ugolini，簡直難以置信。

不過，其知名度低其來有自。「當然，我有為荷里活明星、政界名人造鞋。他們都是我的客人。但是我不喜歡標榜⋯⋯我希望人們光顧，只是因為我的鞋子夠好。」Roberto自豪地說。他不諳高深的市場策略，與坊間很多「賣故事」的品牌不同，他堅持以鞋履的品質為依歸。

假設你不知道Roberto Ugolini是誰：他來自佛羅倫斯，為家族第四代鞋匠，坊間有說法稱之為「四大名匠」之一。隨著近年另一位名匠 Stefano Bemer 逝世，Roberto Ugolini 成為世上絕無僅有的鞋履手工藝人。日本伊勢丹集團高級成鞋系列，匈牙鞋履品牌VASS，也曾向Roberto請教。

「什麼是我的風格？看看鞋的造型。」Roberto Ugolini拿起面前的一雙鞋子講解。其出品之所以引起追捧，原因之一是鞋子具有強烈辨識度：小方頭，邊緣線條圓滑的Soft Chisel Toe。「我認為鞋履應該是穿在腳上去欣賞。 」

不過，他強調鞋子並不只是個人風格的表達，而是應該提供給每一雙腳應有的舒適度。Attire House老闆Brandon（周國豐）就曾經在接受我們訪問時形容，Ugolini出品的皮鞋好像波鞋一般舒適，在鏡頭面前大呼「好舒服喎！」

談及一雙優質的皮鞋，有些人會標榜 Goodyear welt 的縫製技法，但是，Roberto 卻並不欣賞。他認為全人手製作是機器不能比擬的工藝，也因此在言談間不斷重重覆覆強調「No Machine」！

他認為從為客人度腳，製作鞋楦，再次試鞋，以至裁料縫製，每一個步驟都是藝術，需要集合鞋匠的經驗、觀察，以及技術和時間而成。而且，在鞋匠和客人溝通交流之中，才能了解對方的所需。

至於，怎樣去分辨鞋的好壞？「首先，一定要看看皮料的質素，然後看手工部分，例如縫線⋯⋯不過，還是很難告訴你，總之我就知道。」不過如果要選一樣最重要的，Roberto認為還是皮料。

他認為小牛皮和麂皮皮鞋是男士必備的單品。當然，他也會因應客人的需求而以較稀有的皮料造鞋，例如鱷魚皮、駱駝皮和鯊魚皮等。「不少優質的皮料全世界只有我擁有。」Roberto 補充道。

Roberto Ugolini被稱為一代宗師，除了因為他出品的鞋子品質上乘，大受歡迎之外，還在於其門下徒弟個個都赫赫有名，當中不乏日本鞋匠。計有鈴木幸次 Koji Suzuki(Spigola)、久奈淳史 Azushi Qnai(il Quadrifoglio)、清角豊 Seigaku Yutaka (Corno Blu)等。

有關他的日本徒弟，Roberto說：「每年到我這裏學習的人很多，但真正成功的只有很少。」他解釋並不是每個人都是由他從旁指導、指正，從而造出他滿意的作品。他指，現時在工作坊中有一個。然而，有沒有華人曾經跟隨他學習造鞋？「沒有⋯⋯早幾年有一個，但技術還是不到家。」

Roberto 現時會定期來港為客人服務。問到對於香港的印象，他形容「這裏很多高樓大廈」；無論是景觀，還是節奏，這裏和他的家鄉佛羅倫斯完全不同。不過，他認為與西服不同，皮鞋比較不受天氣、環境影響，除非在特殊的惡劣環境。無論在香港還是佛羅倫斯，他的鞋子同樣適合穿著。