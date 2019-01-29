【專欄】汽車電影　是我們迷上汽車、愛上速度的原點 | John Chan

第一齣令你看得入神的是汽車電影，是第一集《狂野時速》（The Fast & Furious）？還是其二、三、四、五、六、七、八套續集？

我從電影感受汽車風馳電掣的第一次，是1977年上映的《鐵金剛勇破海底城》（The Spy Who Love Me）。

第3任占士邦羅渣摩亞，駕着英國品牌蓮花（Lotus）的白色Esprit中置引擎跑車，在山路左穿右插，逃避追擊。007無路可走之際，他連人帶車從碼頭衝入大海，Esprit瞬間變身小型潛艇，並向方才死纏的直升機發射火箭。

媽呀，多麼的先進，多麼的厲害刺激呀！

英國特務占士邦駕駛英國跑車最入形入格，當年羅渣摩亞與蓮花Esprit就是絕配。（Newspress）

其實我是80年代中才第一次看《鐵金剛勇破海底城》，但要命的是，那亦是變形金剛（Transformer）卡通與玩具最流行的時期。007是活生生的，駕駛真實的汽車，在現實世界高速飛馳，而不是在動漫世界裏的亦人亦車，飛天遁地去拯救地球呀。

之後，我愈來愈少看變形金剛，改為更加留意無線《明珠930》時段的動態，「幾時再有占士邦電影播映呢？」

最經典的Bond Car，肯定是Aston Martin（官方中文譯名「阿斯頓馬丁」）DB5。我不打算細數它在早期「邦片」中的重要性，例如在《Goldfinger》（鐵金剛大戰金手指）和《Thunderball》（鐵金剛勇戰魔鬼黨）中，它都是重要的Bond Car。

Aston Martin DB5已是占士邦電影的靈魂，早期電影《Goldfinger》（鐵金剛大戰金手指）和《Thunderball》（鐵金剛勇戰魔鬼黨）中，它都是重要的Bond Car。（Aston Martin）

只想說，DB5在1963年面世時，英國跑車科技發展如日中天，其性能表現絕對是世界前列：4公升直列六汽缸引擎，282匹馬力和38.7kgm峰值扭力，五前速ZF手波，極速高達233km/h。1964年投入運作的日本新幹線0系列車，極速才不過是200km/h！

DB5由Aston Martin製造，卻由意大利車體生產商Carrozzeria Touring Superleggera設計，無論從哪個角度看，它總是典雅高貴之中，隱隱有幾分野性與豪放。這種「英意配」，時至今日仍可在Aston Martin的Zagato系列找到。

占士邦系列電影由1962年推出，先後經歷數次低潮，所指的低潮，可能是因為飾演占士邦的演員稍欠個人魅力，例如佐治拉辛比（George Lazenby）或鐵摩達頓（Timothy Dalton），又或者邦片遇上國際局勢的翻天覆地改變，如80年代末90年代初鐵幕瓦解，以至MGM的財政問題等等。

每當邦片重整旗鼓，捲土重來之時，DB5都佔了很重的戲份，而且有很明確的信息：「即使天變地變，大家還是很需要我。」例如1995年的《Goldeneye》（新鐵金剛之金眼睛）與2012年《Skyfall》（新鐵金剛：智破天凶城），DB5都有重出江湖。

我十分欣賞DB5，但我最喜歡的Bond Car，還是1967年《You Only Live Twice》（鐵金剛勇破火箭嶺）的豐田（Toyota） 2000 GT。故事講述魔鬼黨在太空盜取美國衞星，美國指摘蘇聯攻擊，蘇聯極力否認，局勢非常緊張，世界瀕臨大戰爆發邊緣。英國立即介入調停，派007到遠東調查，為避過其他國家情報人員追蹤，007首先假裝在香港（曾在旺角拍攝）被暗殺，趁海葬儀式進行期間，乘接應英國潛艇到日本。

豐田2000 GT是第一款出現在占士邦電影的日本車，對日本車迷而言，意義尤其重大。（作者提供）

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豐田2000 GT是第一款出現在邦片的日本車，對日本車迷而言，意義尤其重大。據說因時任占士邦 ── 辛康納利（Sean Connery）身高6呎2，難以鑽進狹小的2000 GT駕駛艙，豐田遂特製開篷版2000 GT配合，劇本亦有改動，由日本女特務阿秋（Aki）駕駛，007做乘客，豐田 東京Mega Web，每隔兩、三年又會舉行六、七十年代日本跑車為題的小型展覽，例必有2000 GT的份兒。去年12月底我到東京幾天，甫在酒店放下行李，便跑到Mega Web一睹2000 GT風采。

過往幾十年，2000 GT被誤傳出自德國設計師Albrecht von Goertz的手筆，他曾經設計寶馬507，也曾效力躍馬（Yamaha）、日產（Nissan）。互聯網發達，資訊愈趨流通，近年海外車迷才知道，幕後真人原是曾經留學美國加州Art Center College of Design的日本設計師野崎喻（Satoru Nozaki）。

豐田於1967年推出2000 GT，當時是大學畢業生月薪的90多倍，而這車今天在拍賣會中亦經常以高價成交。（Toyota）

2000 GT配2.0公升直列六汽缸雙頂凸輪軸引擎，引擎基礎源自豐田，後經躍馬（Yamaha）改良升級，最大馬力150匹，五速手波，原廠已配備四碟制動系統與限滑差速器，當年車價238萬日圓，這個車價足足是大學畢業生月薪的91.5倍，足夠買6部同期Corolla或2部Crown豪華房車。

再說那些年的規格怎樣威猛、駕勢，意義不大了。但，2000 GT的前置引擎、後輪驅動佈局，修長、柔滑、性感的身段，一直影響着往後數十年的豐田跑車，本月初新世代Supra在底特律車展發表，登場儀式上的投射幕，竟然有一部紅色2000 GT「過鏡」。

全球第一台新Supra在美國作公開慈善拍賣，結果以US2.1M的超高價成交。（Toyota）

近年我最有感覺的Bond Car⋯⋯其實，已不是近年了，是20年前《The World Is Not Enough》（新鐵金剛之黑日危機）裏的BMW Z8，它與E39型M5共用同款V8自然吸氣引擎與六前速手波，與占士邦一樣，都是來自舊世界，都是old-school的。之後幾齣邦片所出現的Bond Car，我已沒大多印象。

或許，如《Skyfall》（新鐵金剛：智破天凶城）裏的Q對007所說：「我早上穿着睡衣，仍未喝第一口伯爵茶的時候，用手提電腦已可發動攻擊，破壞力遠高於你一年在戰場所做的。」當玩法變了，擁有再強勁的汽車也是徒然，007還是開DB5去泡妞吧！

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