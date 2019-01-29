Supreme滑板拍賣$628萬成交　買家為郭慶祥之子Carson Guo

撰文：劉力田
最後更新日期：
本月上拍的1998-2018世上唯一全套Supreme滑板收藏，以80萬美金（約628萬港元）成交，由著名華人收藏家郭慶祥之子Carson Guo投得。
Carson Guo（右）
著名華人收藏世家
郭慶祥是中國著名收藏家、大連萬達集團藝術品部負責人，他乃吳冠中畫作最大的收藏家之一，其收藏亦包括畢加索及莫奈等西方藝術家的作品，2013年就曾在紐約以2816.5萬美元購入畢加索的《兩個小孩》，有評論認為此舉開創中國收藏家進軍西方藝術品界別的先河。
而Carson Guo是郭慶祥之子，虎父無犬子，他對藝術同樣有相當大熱誠。但與其父親不同，Carson Guo的路線似乎更為年輕、街頭，這次購入的全套Supreme滑板系列，將會陳列於他計劃在溫哥華創立的藝術品牌店中。
這滑板收藏系列包含Supreme 1998至2018年間所有滑板款式，一共248塊，製作年份橫跨二十載，由滑板藏家萊恩·富勒（Ryan Fuller）所集。眾所周知Supreme由街牌起家，當中滑板是最具Supreme精神的物品，極具代表性。二十年間，Supreme滑板設計秉承其創意和聯乘意念，與不少著名當代藝術家合作過，例如Jeff Koons、George Condo、村上隆、KAWS等，遊走於主流文化和次文化之間，成為流行文化的象徵。
關於系列更多資訊：
《香港01》App，尚品精神生活，形而。
立即下載：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app