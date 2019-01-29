Supreme滑板拍賣$628萬成交　買家為郭慶祥之子Carson Guo

本月上拍的1998-2018世上唯一全套Supreme滑板收藏，以80萬美金（約628萬港元）成交，由著名華人收藏家郭慶祥之子Carson Guo投得。

Carson Guo（右）

著名華人收藏世家

郭慶祥是中國著名收藏家、大連萬達集團藝術品部負責人，他乃吳冠中畫作最大的收藏家之一，其收藏亦包括畢加索及莫奈等西方藝術家的作品，2013年就曾在紐約以2816.5萬美元購入畢加索的《兩個小孩》，有評論認為此舉開創中國收藏家進軍西方藝術品界別的先河。

而Carson Guo是郭慶祥之子，虎父無犬子，他對藝術同樣有相當大熱誠。但與其父親不同，Carson Guo的路線似乎更為年輕、街頭，這次購入的全套Supreme滑板系列，將會陳列於他計劃在溫哥華創立的藝術品牌店中。