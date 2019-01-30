【買新鞋】意式優雅、日系精神　日本皮鞋界的「意大利幫」

今天，日本的職人精神已經深入民心。其對品質、造工，以及傳統的堅持讓世界各地的匠人折服。就好像今天如果你要找一條元祖的牛仔褲，率先要去的並不是美國，而是日本。

不過，也許是「美潮流日」（Ametora）這個講法太深入民心，讓人認為日本保留的西方文化，就只有來自美國，而忽略了其實日本也保留了很多歐洲國家的工藝風格。（有關美潮流日的歷史，可以參考《Ametora: How Japan Saved American Style》）

就以皮鞋為例，不少日本鞋匠就能將英國風格演繹得淋漓盡致。其中最為人熟悉的有福田洋平（Yohei Fukuda）。他曾經留學英國，也曾為英國皇室製作定製鞋，是不少人心目中的品質指標。其 Fiddle-back waist 的造工絕對媲美英國頂級鞋匠。

另一位鞋匠川口昭司（Shoji Kawaguchi），曾經在 Gaziano & Girling、George Cleverley 工作。其品牌Marquess的出品，就明顯地帶有George Cleverley的特色。

不過，也有人批評日本的風格過於保守，只是固守於已有的西鞋造法，沒有太大的原創性。所以，在皮鞋的界別中，鮮有談及一種實在的日本風格。當然，有少數日本鞋匠追求個人風格的突破，例如：柳町弘之（Hiro Yanagimachi）。

他除了以精細的頂級造工聞名以外（久奈淳史曾言，若單論造工，柳町弘之是日本第一。），其鞋履風格也讓人看眼難忘：鞋身稍短，而且鞋頭誇張收窄。

其實，日本還保留了經典的意式皮鞋風格，而且不少都師承自佛羅倫斯的國寶級鞋匠Roberto Ugolini，尤其是反映在鞋楦的製作上，計有鈴木幸次 Koji Suzuki (Spigola)、久奈淳史 Azushi Qnai (il Quadrifoglio)，和清角豊 Seigaku Yutaka (Corno Blu)等。

不要忘記，所謂佛羅倫斯「四大名匠」中，有一位日本人深谷秀隆 Hidetaka Fukaya。與Stefano Bemer、Roberto Ugolini等齊名，他製作的鞋履自成風格，可謂日本之光。

近年，香港吹起意大利風，意式西服和皮鞋逐漸普及。日本鞋匠製的的意大利格皮鞋，自然吸引了不少骨子裏非常哈日的香港顧客。以下是幾位你不能錯過的日本頂級鞋匠：

鈴木幸次 Koji Suzuki

鈴木幸次是1976年生的中生代鞋匠，為同代人中最廣為人知的一個。他的父親本身是女裝鞋的圖案設計師，所以從少就對鞋履有所認識。後來，他在22歲前往意大利拿玻里的時裝學院修讀皮鞋圖案設計，又到佛羅倫斯跟隨Roberto Ugolini學習造鞋。

他在2011年回到神戶創立自家品牌Spigola，該詞在意大利語中解作歐洲海鱸魚，正好和他的日文姓氏Suzuki同義。

鈴木幸次現時穿棱香港、新加坡和紐約等地，除了做量身訂製 Bespoke之外，還提供MTO（Made to Measure）。前者有超過200個步驟，而且全由人手製作。他的皮料主要在法國和德國入貨。產量大約是每個月8至10雙鞋。擁有一雙鈴木幸次量身訂製的鞋履，是不少人的夢想。

久內淳史 Atsushi Qnai

另一個著名的日本鞋匠是鈴木幸次的同門師兄弟久內淳史。他首先在神戶的製鞋學習基礎，及後因為欣賞Stefano Branchini、Silvano Lattanzi 等意式風格皮鞋，於是在2007年隻身前往意大利，並得以跟隨佛羅倫斯名匠Roberto Ugolini學習製鞋。

他學師3年之後，在2010年回到神戶，開設品牌Il Quodrifoglio。該意大利字詞解作幸運草，希望具有幸運四葉草的象徵意義：希望、誠實、愛情和幸運。久內淳史的出品線條誇張，用色大膽，手工細緻，被日本紳士雜誌《The Rake》譽為日本新銳傑出工匠之一。

深谷秀隆 Hidetaka Fukaya

深谷秀隆是立足於佛羅倫斯的著名鞋匠。坊間有所謂四大名匠的說法，證明他足以與其他一級名匠等量齊觀。他在24歲時，離開東京前往意大利跟隨著名匠人 Alessendro Stella 學習造鞋。在此之前，他原本在時裝品牌Kensho Abe擔任設計師。

在1999年，他開設自家品牌Il Milcio。該字在意大利語解作貓。深谷秀隆曾在訪問中解釋，他希望能像貓一樣自由自在，做自己喜歡的事。在2003年，他被邀請為佛羅倫斯的男士精品店Tie Your Tie設計鞋履。而在2015年，深谷秀隆更入選為意大利100個最佳手工藝人。