【買新鞋】奧斯卡影帝收藏了40雙　那些令人著迷的名匠們

直至上世紀，鞋匠仍和木匠、鐵匠、裁縫一樣，一同被視為地位低下的行業，與其他幾種工匠一樣，鞋匠不被認為是獨立的、具藝術性的工作。鞋業的發展，與17世紀中至19世紀初美國的機械技術、流水線形成有莫大關係，當時馬薩諸塞州出現了世上第一個工廠分工式的鞋廠，在此之前，造鞋一直是獨立作業，只能預訂製作。自工廠模式出現後，鞋坊老闆開始做沒有預訂的鞋，這些鞋被稱作待售鞋。並由馬車裝載到附近地方兜售。

鞋業工業化，讓買鞋變得方便又便宜，開拓出另一個市場，這當然也有當時工業革命潮流的因素。不過在這潮流中，仍有一幫鞋匠堅持手工製鞋的傳統，其中就以意大利、英國和法國為主，又以意大利佛羅倫斯尤甚。

意大利星級鞋匠們

在現代，匠人代表一種高尚的精神，人們意識到專心致志、全心全靈去打造一件物件，是如此難能可貴，值得尊重。現代鞋匠雖然仍會為你俯腰量尺，但在不少皮鞋愛好者眼中，他們的地位猶如明星藝術家，其作品備受追捧。以著名的佛羅倫斯四大名匠為例（現只剩三人），排隊預訂由他們度身訂造的鞋，都差不多要半年至九個月，價格亦不菲。

已故的Stefano Bemer。

四大名匠當中已故的Stefano Bemer，被喻為四大名匠之首，受英國鞋系影響，特別擅長goodyear和圓頭鞋。他鍾情於小牛皮，但也會使用鱷魚、鴕鳥、黃貂魚、甚至蟾蜍皮造鞋，熟悉各類皮革特性，並在那時起將作品藏於編號紅酒木盒當中，成為個人特色。其時，由他所造的一雙訂製（Bespoke）皮鞋少說都要4萬元起。史上唯一一位三度奧斯卡影帝Daniel Day-Lewis爵士是他的狂迷，收藏了40雙Stefano Bemer訂製皮鞋，更曾親自到佛羅倫斯跟Stefano Bemer拜師1年學鞋，成為佳話。可惜，Stefano Bemer在2012年以48歲壯年之齡突然離世。

史上唯一一位三度奧斯卡影帝Daniel Day-Lewis爵士也是Stefano Bemer的狂迷。

四大名匠中，Roberto Ugolin是唯一與Stafano Bemer齊名的一位，我們近日訪問了他：

與時裝業共生的法國皮鞋

意大利盛產明星級鞋匠，另一邊廂，法國鞋業發展則與時裝業息息息相關。這裡要由巴黎時裝界始祖、英國人Charles Frederick Worth開始說起。1858年，他在巴黎開辦了第一家時裝店，他首創每季推出一批服裝、並叫年輕女子來當模特兒，並建立了現代服裝設計體系的雛型。不久之後，整個法國宮廷、包括皇后本人，都在穿他的衣服；直至他去世以前，所有歐洲皇室都是他的客人。這位傳奇人物開啟了時裝業的大時代，令巴黎成為世界時裝業中心。法國時裝業的興盛，給予巴黎鞋匠前所未有的機會，當時最出名的Pierre Pellet、Pito Yantini、André Perugia一輩人，就打下了巴黎鞋業的基礎，其中André Perugia、Pito Yantini等人的作品更被陳列在博物館中。

美國鞋也有頂尖血統

上文說到美國鞋業因工業而興盛，這不代表美國鞋就以機製鞋作代表，甚至可以說美國鞋有著頂尖血統。意大利高級訂製鞋品牌Salvatore Ferragamo同名創辦人就曾於1914年至1927年搬到美國波士頓和加州，為電影名星造鞋；1940年代，來自英國的Charles David Ames成為荷里活明星的寵兒，還為Bill Blass、Oscar de la Renta等紐約最著名的時裝設計師設計皮鞋。