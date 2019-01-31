【專欄】上海外灘林肯爵士樂中心　Jazz迷一張票，睇到笑 | 黃董

這家林肯爵士樂上海中心，它源自紐約的Jazz at Lincoln Center，近兩年才在上海外灘開分店，所以它流着一股美國爵士樂的血脈，不少著名爵士樂手都會老遠飛來上海這個場地演出，最貴的220人民幣票價也真心覺得抵。

源自紐約的林肯爵士樂上海中心，將美國風爵士樂原汁原味呈現出來。（作者提供）

隨着內地科技愈來愈發達，生活上很多事情都轉為在手機上搞定，私人助理這個職位應該好快就被淘汰。就好像今次去的「林肯爵士樂上海中心」，用手機App上網訂票極之方便，而取票的QR Code亦高科技到另一個層次，會每兩分鐘更新一次，以防被人盜用，所以不能靠女助理買好票後發QR Code到我手機等我自己取票，令我能交托給靚女助理做的工作又少了一項（她在公司的價值快要變成一個靚靚花瓶了）！

不少著名爵士樂手都會老遠飛來上海這個場地演出，門口放着大燈箱海報作宣傳。（作者提供）

回說這家林肯爵士樂上海中心，它源自紐約的Jazz at Lincoln Center，近兩年才在上海外灘開分店，所以它流着一股美國爵士樂的血脈，不少著名爵士樂手都會老遠飛來上海這個場地演出，就像今次就剛好碰到有格林美獎得主「Christian McBride三重奏」和「格林美獎提名Joey Alexander三重奏」的鼓手Ulysses Owens Jr. 的program，他帶來了自己的四重奏樂隊，和明日之星Shenel Johns，在買票App上看過每個樂手的簡介後，如此陣容，最貴的220人民幣票價也真心覺得抵。

著名鼓手Ulysses Owens Jr.說，日後Shenel Johns一定平地一聲雷。（作者提供）

負責主旋律的Xylophone手Jalen Baker年紀輕輕，但技巧之高令人震驚。 （作者提供）

值得一提的是，林肯這裏沒有預先劃位，所以想選擇好的位置，你還要早一點來到前台位置，就是「手快有，手慢無」。這裏提供的餐飲很完善，因為他們旁邊就是另一間餐廳，負責送餐過來，而點餐亦用QR Code，手機一掃即時支付過後食物便直接送到桌上！這個點子非常好，因為不用豪氣地舉高手大叫「服務員」嚇親寶寶兼影響身邊的觀眾欣賞台上演出。不過，餐牌上的菜式我倒覺得一般，煙熏三文魚、鵝肝冷批、波士頓龍蝦、碳烤澳洲M3和牛菲力或肉眼扒等，都沒有特別引起我食慾，尤其上海外灘一帶精緻的西餐廳何其多，看完整個1.5小時的演出，還只是點了一些小食，喝着Cocktail在微醉的狀態下欣賞就最Perfect。

手機點單，網上支付，整個過程不影響欣賞節目。（作者提供）

我們坐到這麼近舞台幹嘛？ 來自寧波的「白富美」女伴拉一拉我的手問

你知道聽Jazz怎樣才稱之為享受嗎？就是聽樂手的即場演繹和看他們在舞台上的互動。 未待她回答我便續說

爵士樂變化多端，但卻需要遵從深奧的音樂理論。玩得好的樂手，能夠將理論融會貫通，熟悉每一首歌的chord應該怎麼玩才能奏出爵士樂的風格（這個我學了很多年還只是懂得皮毛）。很多時，你會看到他們在演奏時各個聲部，都會玩出即興的變化，至於你怎麼知道他們玩的是否即興呢？看樂手的面部表情就知道了。

樂手們時刻作出即時交流，是Live Jazz表演的其中一個精髓，票價的一半就是為了看這個。（作者提供）

比方說，Shenel Johns上台的時候樂隊和她作了一個無縫的出場，一邊哼着旋律一邊向大家作開場白，這個時候負責鋼琴的 Liston Gregory III即興的伴着她的旋律襯托出優美的伴奏，彈着彈着，Band leader鼓手Ulysses作出會心微笑，一臉「咁都比你救得返」的表情，隨後貝斯手Yasushi Nakamura加入演奏，開始Shenel Johns演唱的第一首歌。這種樂手之間的交流，坐得遠，是欣賞不到的。

鼓手Ulysses Owens Jr. 和樂隊的四重奏的演出，叫Jazz迷大開眼界。（作者提供）

Shenel Johns吸引人的除了是她那令人神暈顛倒的磁性歌聲，還有她在台上台下的一舉一動，當樂隊每個成員在Solo的時候，走到台下「避一避」的她一直在台邊舞動著身體，跳個不停，弄到負責Xylophone的怕醜仔Jalen Baker站在她身邊有點不好意思，我一邊呷着雞尾酒一邊看在眼裏，實在覺得好笑。

樂隊演奏時Shenel Johns邊唱邊跳，樂手也玩得特別開心！（作者提供）

老實說，一個半小時的演出很快就過去，一班觀眾在聽完最後一首歌之後有點失落，猛叫encore，而樂隊也經已作好準備，再次上台作出演奏。就在一大段intro演奏過後，Shenel運好氣開始唱出最後一首歌的時候，咪高峰卻突然無聲，不過這當然難不到她，無咪？她就出多幾成功力，在這個能容納150位觀眾的場地高聲演唱起來，獲得全場掌聲。有一點，我看化了，就是無論在香港還是上海，駐場跟PA的工作人員可能工作性質是等多過做，所以有個別的人做事總會出錯漏，這次是連支咪都比唔到……從男性管理層的角度來看，如果現代智能科技能取替這個特定綱位而那又不是我的靚女助理的話，你說多好！

林肯爵士樂上海中心

地址：南京東路139號4層

網址：http://jalcsh.com

作者簡介：