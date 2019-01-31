【買新鞋】周國豐談度腳訂造之必要　皮鞋竟可像球鞋般舒適？

「嘩，真係好舒服喎！」這是Brandon第一次試穿Bespoke皮鞋的感覺。

Brandon是個不折不扣的鞋迷。他在開始度腳訂造以前，就收藏了很多成鞋，當然包括不少著名品牌的出品。但即使價錢多昂貴的皮鞋，都絲毫不能減輕他的痛苦。平日他穿皮鞋走幾步，就會開始腳痛。這個問題困擾了他很長時間。

初時，Brandon也覺得度腳訂造很貴，即使平日也算捨得花錢，但最終還是說服自己：「人一世、物一世，咪去試下囉。」結果，一試愛上。「原來我雙腳一隻大、一雙小，差了差不多一整個碼。」

他形容第一次穿Bespoke皮鞋，舒適程度竟堪比波鞋。「當然，始終不會像波鞋一樣。但穿上了之後不會覺得窄，不會夾腳；而且走多久也不會覺得疲累，甚至跑幾步也沒有問題。」

度腳訂造是從量身開始。「造鞋師傅需要做30至40個量度，然後用木造鞋楦，會用手Carve跟你的腳型一樣。再做一次Fitting，通常不會真的造一雙鞋給你，而是造一雙Fitting Shoes給你。」

Brandon補充：「師傅會用眼觀察，甚至會把鞋割開，看看腳趾會承受多少壓力；想想對鞋還要加多少空間才會最舒適，而又不會影響鞋的Outfit。」如果試鞋理想，鞋匠就會開始真正著手造鞋。

「不過，Made-to-Measure方法造鞋只是根據2D的measurements，不像Bespoke般from scratch開始，是3D的。」Brandon口中所謂3D的意思，乃度腳訂造是從腳的立體造型出發。

「而且，Bespoke給予你的選擇更多，例如可以用幾種不同皮去造一雙鞋，好有趣。」

直至現在，Brandon會找英國、意大利和日本等不同師傅度腳訂造。他補充，不同師傅有不同的度腳方法。至於哪個鞋匠的出品是Brandon的最愛？

「日本的話，會是東京的Marquess（由川口昭司Shoji Kawaguchi 創辦）。師傅在英國學習多年，現在會到世界各地替客人度腳。只是造一對鞋需時八至九個月。但我認為值得投資。」

Brandon續道：「另外就是來自意大利的Roberto Ugolini。他的鞋有兩個特色。第一是他的設計很特別，你不會在其他皮鞋見到。而他也會在度腳時給你意見。第二就是他的鞋子確實很舒服，去旅行，去什麼地方也沒有問題。」

鞋履品牌 Marquess 創辦人川口昭司（Shoji Kawaguchi）

「我認為任何男士都至少需要一對正式的黑色、或者啡色皮鞋。不過如果是去一些比較休閒的場合，則可以考慮深藍色和啡色。」當然，這也視乎個人喜好。

他當天穿著的是一雙深綠色的Suede loafers（麂皮樂福鞋）。他認為麂皮感覺比較時尚，不會予人沉悶的印象。而且，就整體造型而言，他認為綠色鞋和身上啡色西裝非常合襯，比較偏向Country Gent。

至於是否穿襪子則是個人選擇。他強調當然正式場合的打扮，當然要穿；「但其實在夏天不穿襪子，又確實很舒服。」