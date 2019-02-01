【買新鞋】專業皮鞋店親述：最Proper的皮鞋擦拭及日常護理教學

無論多好的鞋，都是要拿來穿。皮鞋主人的義務，就是要在平日、穿著前後，都把愛鞋保養得宜，提高其壽命。中環皮鞋店Tassels與亞洲唯一Boot Black認證擦鞋匠合作，究竟他們是如何保養皮鞋？

Boot Black認證擦拭保養工序：

1. 用馬毛刷將皮鞋面上的灰塵和污積清除 2. 用小刷（牙刷亦可）清理鞋面和鞋底中間的縫隙 3. 以少量鞋蠟搽皮鞋邊緣位置，以封鎖邊位 4. 將鞋膏塗上皮面，補充油份，保持柔韌度 5. 再用馬毛刷刷皮面，將鞋膏下層的鞋蠟推平，提升亮面效果 6. 塗上鞋蠟保護表面，並提供阻水性

除了擦鞋以外，日常保養護理亦相當重要，Tassels代表Chester就認為，做到以下三點，基本上是穿皮鞋的一種「禮儀」。

使用鞋楦

鞋楦（shoe tree）或稱鞋撐，是用以支撐鞋身的配件。平日我們穿著皮鞋活動，因為始終材質是真皮，一整天下來，或多或少會令皮鞋有些許變形，「最簡單例如是摺痕，或者越著越翹，甚至是更嚴重的變形。最基本最基本的護理，就是要用鞋撐。有什麼用呢？就是將鞋撐放入鞋裡，它能夠將鞋拉直，保持原本的鞋型。」Chester說。

他強烈建議，定必使用原木鞋撐，而非上了力架或有面漆的木材。因為原木有吸濕作用，對鞋的健康有很大好處，而且本身帶有的木香，可以辟除異味。原木鞋撐中，可以選用雪松木或杉木兩種比較好的木材。

兩對鞋交替穿著

一雙皮鞋每天穿著，不出一、兩年，鞋底都快穿窿，很快就要換底或者買過對新鞋。但如果有兩對鞋去替換的話，它們的壽命均會大大延長，說的不是一雙鞋兩年、兩雙鞋就四年，而是八年、十年。

一個好的穿著循環，讓每雙皮鞋有足夠的休息，有很多好處，例如讓水份變乾、皮革恢復韌性，不去操死一雙皮鞋，Chester笑言：「這是最基本、我們著皮鞋應有的一點manner（禮儀）來的。」

下雨後必定要給時間風乾

大部份手工鞋都是以皮革做鞋底，濕過水、或者落雨浸過之後，鞋底皮革會變軟，而在未徹底風乾前就再次穿著的話，會令鞋底磨蝕得異常的快。在這種情況下，即使多貴多好的鞋也不會耐穿。

因此，每逢碰過水之後，都要給皮鞋足夠時間去風乾，讓鞋身皮革部份回復硬挺，這其中，上述方法如使用原木鞋楦、不同鞋子交替穿著，都是很好的處理方法。

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