【買新鞋】英美手工鞋大不同　做英國公子還是美國紳士？

手工鞋世界很大，英美意法日令人眼花繚亂，既然如此，不妨由性格鮮明對比的英美兩國鞋款開始，認識這花花世界。 皮鞋店Tassels代理一眾英美頂級品牌，他們就派出代表Chester向我們講解英美鞋款的大不同，當中有讚有彈，考慮新年買新鞋的朋友要留意了。

外型：修長與厚實

稍有認識應該都聽過，美國鞋造工會粗一點，英國鞋則較為精細。然而這不是出於對國家的刻板印象，而是公認的事實。Chester表示：「美國鞋造工的確會所謂差一點，它的縫線、各樣都做得比較粗，連鞋形一般都比較圓潤、鞋底也較厚。但同時，它的耐用度也比較高，而且很多美國鞋愛好者正正是看上了這種粗獷特性。」

專業皮鞋店Tassels代表Chester。

出現這種特性的原因，是美國男士身形普遍比較高大，也比較重，因此他們的鞋也要做得扎實一點才耐穿。「從外型上看，美國鞋一定不是那種好slim、好優雅的外型，但說到耐用，它們絕對是頂級。」

除了實用考慮，當然也有文化差異，某程度上，對於英美兩國的刻板印象在此是成立的。美國社會規範相對上沒那麼拘謹，人們亦比較偏好休閒服裝、鞋款。以美國最著名的手工鞋品牌Alden為例，他們幾款王牌鞋款都不是為正裝晚服的場合而生，例如Indy Boots、Tassel等，都屬於休閒鞋款。「近年都比較多人選擇美國鞋作為work wear，像是配襯牛仔褲、闊身的軍服之類，都很適合。」

美國Alden的馬臀皮Indy Boots

英國Crockett & Jones

「相較之下，英國鞋就比較尖長一點，線條設計上，你都會感到是較為優雅。英國鞋在歐洲鞋種之中其實算比較圓頭，但與美國鞋一比之下，仍明顯地較尖身，著出來整個人會顯得修長一點，也會較為低調。」

英國鞋性格如同英國人，低調、優雅、保守，比較多人選擇穿來上班，因為比較斯文，花款亦相對簡單，整體設計亦沒有美國鞋那麼笨重，適合襯搭西裝。

舒適度：美國鞋較舒適

雖說英國鞋較修長優雅，美國鞋相對較「粗」，不過美國鞋鞋身較闊，加上用料更厚，穿起來會比較舒適。「每一雙鞋鞋底都會有條類似尾龍骨，我們叫Shank的東西，又以Alden為例，它由金屬所造。它的用途是支撐整個人的體重，提供承托力。」鞋籠較闊，加上高承托力，令美國鞋日常穿著上更為舒適。

美國鞋的取向是較為休閒。

事實上，其他英國頂級牌子也做到金屬尾龍骨，但因為它們設計鞋身較窄，所以它們的舒適程度上，需要較長磨合期，一雙全新皮鞋約需時一個月至一個半月不等。

但說到底，美國鞋和英國鞋都系出同源，美國手工鞋文化起源自新英格蘭區域（New England），以波士頓為主要基地。顧名思義，新英格蘭主要是當初來自英國的移民，所以美國鞋工藝其實是自英國而來。

有趣的是，被視為英國著名工法的goodyear welt，卻是由美國人Charles Goodyear發明，這種縫合技術令鞋底變得可替換，而且鞋子結構本身亦會更為堅固，實在十分神奇，因此現時主流大部份手工鞋都用上了這工法。Charles Goodyear發明goodyear welt之後，他的兒子Charles Goodyear Jr.又發明了專門縫製goodyear welt的機器，將這技術帶到英國，然後在當地發揚光大，因此被後世視之為英國技術。