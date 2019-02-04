後戲劇劇場《平庸的邪惡》引發思考　導演：劇場邁入理性年代

人應以什麼態度面對權力？不假思索的遵守「規則」，會否蘊釀邪惡？ 在後戲劇劇場研究室舞台劇《平庸的邪惡》中，這些問題都有充分討論──是「討論」而非直接給出答案，因為導演陳恆輝、楊景翔都明白，這部劇正正是鼓勵人思考，而非創造另一個一言堂。

思考源於納粹軍官將上百萬猶太人送上朝向死亡的列車起。究竟接受命令是否邪惡？勤奮執勤是否邪惡？遵循規則又會否邪惡？

美籍猶太裔政治理論家漢娜‧鄂蘭（Hannah Arendt）在《平庸的邪惡：艾希曼耶路撒冷大審紀實》一書提出的問題，放到劇場上，導演陳恆輝、楊景翔二人將之變成為一齣後戲劇手法表現的舞台劇《平庸的邪惡》。道理很簡單，我們慣性歸類為「平庸」的行為，如何變成世上最巨大的邪惡。

在原著書籍《平庸的邪惡》裡，平庸、不思考亦是邪惡的幫凶，最終令納粹得以成長。（愛麗絲劇場實驗室提供）

漢娜‧鄂蘭說：「邪惡的平庸性才是最可怕、最無法言喻、又難以理解的惡。」無意間，性善論札根於華人文化當中，不少人相信「自然即善」，但如果自然是惡呢？如果人必須時刻努力去與惡對抗呢？人就有義務不去停止思考。是義務，所以平凡並不能作為藉口。

《平庸的邪惡》劇照。（愛麗絲劇場實驗室提供）

「後戲劇劇場手法是這次探索的重點，我認為這種模式能幫到我將鄂蘭的訊息帶給觀眾。不少觀眾都反映，這部戲能引領他們思考何謂平庸、何謂邪惡，亦令大家反思這部戲與自己的生存狀態有何關係，這令我很開心。」

《平庸的邪惡》劇照。（愛麗絲劇場實驗室提供）

陳恆輝在個人Facebook上分享不少觀眾的觀後感，其中很多都有相當長篇的感想。「作為一個導演，作為藝術家，做出來的東西不止得讚賞或評語，而是這作品能影響人們的生活，令人有反思，這是一件很開心的事。」

他說，希望讓觀眾進入思辯的過程，而不是單純入場看台上別人的生活、悲歡離合，而是看到自己與劇之間的聯繫。

另一樣特別讓陳恆輝感到高興的，是香港很多人都接受這種比較嚴肅的戲劇，而且會給予回應。「這亦證明了鄂蘭所說的多元性其實是重要的，香港劇場不止愛情、婚姻、歷史、人物的劇目，也需要一些貼近社會、哲學性的戲。長遠都反映到觀眾正關注這一類議題，我們需要這類議題在香港劇場裡繼續下去。」

他表示，香港喜歡舞台劇的人不算少，雖然有一陣子大部份人只愛搞笑、愛情類戲劇，但到了現在社會轉變，每一日都會面對許多社會議題，劇場邁入理性年代，開始成為大家思考的場地。

更詳細內容，請參閱01哲學與兩位導演的專訪：