4517顆鑽石、盛惠港幣2500萬！世界紀錄認證十大最貴包包（下）

上一篇為大家介紹過， 世界紀錄認證十大最貴的包包的後五位，接下來我們要繼續看最貴包包的前五名，這些都是奢華中的奢華，就讓我們來看看到底能貴到什麼價格。

1）Hermes鑲鑽鱷魚皮柏金包（Hermes Matte Crocodile Birkin Bag）

柏金包相信大家再熟悉不過，愛馬仕的標誌商品，搭配上頂級且稀有的鱷魚皮革，在扣環上面鑲嵌著10克拉的白鑽，讓包包看起來格外亮眼，讓原本就已經非常難入手的包包，身價又再添一個等級。

柏金包是愛馬仕的標誌商品​！按圖看看柏金包的設計▼

2）LV城市符號拼接包（Urban Satchel Louis Vuitton Bag）

這是非常另類的一款包包，一度被人們稱為史上最醜的包包之一。包包採用世界上最好的義大利皮革純手工製作，包身點綴著你能想像到的各種城市垃圾：菸頭、茶葉包、礦泉水瓶等。設計師將其稱為精心選擇的「城市符號」拼接在一起。

史上最醜包包卻是最貴包包！按圖看看長什麼樣▼

3）Chanel Diamond Forever

也是一款極盡奢華的包包。鱷魚皮、334顆鑽石裝飾、18k白金，配有18K金鍊條長肩帶，這款包包一共只生產了13個，其中5個在美國，不知道另外8個之後就不知道其下落。

Chanel Diamond Forever的設計極盡奢華！按圖看看它的設計▼

4）Hermes鑽石柏金包（Hermes Birkin Bag by Ginza Tanaka）

這款鉑金包特別之處是由白金製成，昂貴在於使用了2182顆鑽石，總重達208克拉。包包的設計很獨特，除了可以作為包包使用外，還可以把包上的鑽石鏈拆下來用作項鍊或手鍊。包上的那顆碩大的8克拉鑽石也可以拆下來單獨使用。

由白金做的包包會不會太豪華！按圖看看它的設計▼

5）Mouadwad 一千零一夜鑽石包​（ Mouawad 1001 Nights Diamond ）

2010年11月23日，美國Mouawad公司的這款「1001 Nights Diamond Purse」正式獲得吉尼斯世界記錄的認證，成為了世界上最昂貴的包包。雖然價格實在是太離譜，但貴自然也有貴的道理。整款包包由18K黃金手工製作，由10名技藝高超的匠人耗時8800小時完成，製作此款包包共使用了4517 顆鑽石，鑽石總重達381.92克拉。與其說這是一款包包，還不如說這是Mouawad公司做的一場鑽石秀。

Mouadwad 一千零一夜鑽石包​堪稱一整顆純正鑽石！按圖看看它的奢華度▼

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：LV都不夠看 世界紀錄認證十大最貴的包包(下)】