新型礦石「迦密藍寶石」比鑽石更稀有？結構竟然同太空隕石相同！

從古到今，人類不斷的在地底探索，挖掘地球上許多的稀有礦物，如鑽石、紅寶石、祖母綠等珍貴寶石，而這些珍貴的寶石也受到人們喜愛以及追捧。而就在最近以色列的一間礦業公司Shefa Yamim，又挖掘到了一種新型礦石，其稀有度可能比鑽石還高，國際礦物學協會IMA也認證其為全新礦石，並命名為迦密藍寶石(carmeltazite )。

國際礦物學協會IMA也認證其為全新礦石，並命名為迦密藍寶石(carmeltazite )。（世界高級品）

迦密藍寶石在以色列北部的迦密山脈被發現，經過精密的分析發現，這種藍寶石裡頭的化學結構僅在外太空見過，主要成分為鈦，鋁，鋯，這種結構組合以往只在外太空的隕石中發現，因此是首次在地球發現同類物質。地質學家推測，應是在白堊紀時，由迦密山脈附近較小的火山爆發形成出迦密藍寶石，直到目前為止所發現的最大迦密石，重量為33.3克拉。

迦密石包覆在藍寶石裡，通常呈現紅色條紋，並有黑色，深綠色的金屬色澤，礦業公司表示，目前無法得知迦密石的蘊含量有多大，由於它相當稀有，未來可能成為比鑽石更昂貴的礦物，目前以色列政府也核准批發商標，將以迦密藍寶石之名在市場上販售。

這種藍寶石裡頭的化學結構僅在外太空見過，主要成分為鈦，鋁，鋯，這種結構組合以往只在外太空的隕石中發現。（世界高級品）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：比鑽石還稀有太空才會出現的新型寶石－迦密藍寶石Carmeltazite】