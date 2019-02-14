【水晶燈】細數7款豪宅御用系列設計　點亮典雅生活質感

走進豪宅，很容易第一眼注意到客廳中央的水晶吊燈，這些燈飾不僅為屋中帶來光源，本身也在室內設計中起到很高的裝飾作用。這些水晶燈經常被設計得氣勢磅礡，單看燈飾的外型構造就彷彿藝術品，底下就一起來看看水晶燈中都有哪些備受推崇的品牌和單品。

法國BACCARAT巴卡拉

BACCARAT有「皇家御用水晶」之稱，它的水晶密度與折射光線相當受人稱道，自1764年創立以來為眾多歐洲皇室貴族製作水晶，多種設計都讓人有「找到了夢想中的水晶燈」之感。

MILLE NUITS一千零一夜將神祕的東方元素融入華麗的水晶燈中，水晶元素以圓弧與尖錐兩種設計構成，細細傳遞出異國的皇宮氣氛。MILLE NUITS讓你在介紹豪宅時，也能充滿豐富的故事氛圍。

BACCARAT相當暢銷的水晶燈ELLIPSE，因為簡化了經典系列Zenith的繁複華麗，又加入多一點現代感與流線造型，更符合豪宅的實用性。

法國Saint-Louis聖路易

1586年即成立的Saint-Louis，有「法國水晶之父」的美名，早期生廠了許多貴族使用的玻璃製品，後來被Hermes納為旗下集團成員，以做工細緻著稱。

在各家水晶燈品牌中，Saint-Louis在色彩上的運用相當吸睛，Arlequin系列便將這項特質發揮得淋漓盡致。當活潑充滿現代感的色彩，搭配上各種幾何造型的水晶切割，同時與蠟燭造型的燈火結合在一起時，無論你的豪宅是古典奢華或是現代貴氣，都可恰如其分地融入其中。

Apollo系列又是另一個特別的水晶吊燈佳作！輕盈的空間感與配色設計，打破水晶燈的制式思考，讓擁有豪宅的女性也能有不霸氣、不嚴肅的水晶燈選擇，使燈具襯托自己的娟秀氣質。無論是21盞燈型或15盞燈型都是一時之選。

法國LALIQUE萊儷

收藏LALIQUE萊儷水晶燈就像收藏藝術品一樣，它的品牌特色是將透明與磨砂工法融合在一起，創造出對比與層次感，展現極致的手工技藝。LALIQUE的經典水晶燈造型並不複雜，大器優雅的設計將豪宅空間瞬間提升至另一種層次，跳脫人們對豪宅水晶燈的刻板印象。

ORGUE系列以簡潔的金屬搭配水晶，金屬部分可選擇原金屬色或鍍金色；水晶則可依照居家空間的大小、功能選擇兩層或三層，相當具有彈性。ORGUE能讓豪宅在華麗之餘，同時充滿都會時尚感。LALIQUE常在產品中融入大自然元素，CHAMPS-ÉLYSÉES系列以美麗的葉片做設計，葉片有透明與金色兩種、葉片數目可依空間選擇1、2、3、6層。葉子在清透與磨砂兩種質感中輝映，真讓人愛不釋手，值得細細品味！

愛爾蘭Waterford

在Waterford你可以找到極貴氣、通透的水晶燈。Waterford水晶純度高達33%，是水晶中之極品品牌，紐約時代廣場跨年倒數的水晶球，即來自Waterford。

Ardmore系列為Waterford相當經典的款式，也是想要打造奢華風格豪宅之必備款。24盞燈型或12盞燈型呈現出完全不同的風格，適用於豪宅裡的不同空間。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：豪宅御用！點亮質感的7款水晶燈】