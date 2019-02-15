【香港製造】流金歲月重現本地彩瓷業輝煌　二十世紀香港彩瓷展

說香港產業，現在是金融、旅遊、服務，往日是製衣、玩具、塑膠……鮮為人知的是，香港彩瓷亦有過輝煌日子，曾經是製造業支柱之一。香港文化博物館正舉辦特展，回顧這種香港特色工藝的流金歲月。

二十世紀，香港出產大批風格獨樹一幟的彩瓷，稱為港彩。造型紋飾豐富多變，且糅合中西文化元素，具備獨特的本地特色，廣受中外人士歡迎，成品更行銷世界各地。

關於香港彩瓷發展，小編知微識薄，所以在此節錄《世紀嬗變》一書段落，好與諸君一覷箇中脈絡。

1978-80年 仿乾隆粉彩對仙立像 安泰彩瓷廠加彩｜李榮釗收藏（形而 ）

「60-70年代期間，大陸政局動盪，百貨出口不穩定，但歐美國家經濟蓬勃，對中國工藝品需求殷切，著名百貨公司、連鎖商店、批發商買手紛紛來香港採購……

各種傳統工藝品工廠相繼成立，商機無限。彩瓷工廠如雨後春芛，遍設港九各區：如在觀塘的東方彩瓷廠、大埔的羊城、士丹利等大小工廠數十間，從事彩瓷工人應有過千！粵東在離島長洲、坪洲亦開設有三間廣彩工廠……

80年代初，仿古瓷日漸興旺，大小彩瓷廠及小工埸，紛紛建立，不下數十家。仿古廣彩的仕女人物，戰將官吏、加上翎毛花邊、厚彩堆金的圖案，最受歡迎，亦是香港廣彩最興旺的時期……

50年代入職為廣彩繪工，是要拜師學藝三年。跟隨的師傅，是專長一或數款廣彩圖案，一脈相傳，整幅圖案構圖是全手繪，從其畫工，可以分辨出是誰人的作品。有人精於鬥雞的，便被尊稱為雞王。善畫積金人物的，多是長行公仔，即是有不同顏色衣褶，寫相頭（面孔）的，名為公仔王……

約1995年 廣彩人物花鳥西班牙櫈 陶藝（香港廠）印製花紙 陶藝（梅州廠）製胎及貼花紙｜廖潮源收藏（形而 ）

所以分配工作是有規矩，按其專長。但只局限自己所學懂的，不能參與其他師傅的專屬圖案。這能保障自己的專利和收入。所以其時的彩瓷師傅是最具勢力的……」

今次的諸般展品當中，「報信耶穌復活圖掛碟」和「天使報信圖掛碟」尤其過癮，充滿中華風的基督宗教藝術。如果拿走畫中天使的雙翼，那就很像武俠小說插圖吧。

宗教外傳，尤其是初到貴境之時，繪畫藝術風格必定與當地融合，否則大家很難接受一個新來宗教。今日到澳門的話，還可以看到好像王母或觀音的基督教聖母像。

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港彩流金：二十世紀香港彩瓷

展期：2018/12/19 - 2019/3/18

地點：香港文化博物館

地址：香港新界沙田文林路一號

開放時間：

周一、三、四、五｜10am - 6pm

周六、日、公眾假期｜10am - 7pm

聖誕節前夕、農曆新年除夕｜10am - 5pm

周二、農曆年初一、初二｜休館

入場：免費

查詢：+852 2180 8188

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：獨一彩瓷行銷全球 曾經輝煌的香港產業】