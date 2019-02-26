LOUIS VUITTON Voyager三問飛行陀飛輪　高複雜組合100小時動能

趁着SIHH期間，路易威登LOUIS VUITTON在距離日內瓦一百五十公里左右，約莫兩個多小時車程的法國Courchevel山上舉行辦了一場有點更像私人活動的新錶預展。一路上猜想今年是Spin Time十週年，該來個Spin Time的十年挑戰吧。但沒想到這次主角另有其人，是LV發展複雜腕錶以來的第三款三問，而且是標榜防水30米的Voyager三問飛行陀飛輪腕錶。

新錶預展會現場展出新舊多款作品，但目光焦點聚集在全新的Voyager三問飛行陀飛輪上。白金錶殼，同步推出鑲鑽與未鑲鑽兩種版本。（世界高級品）

仔細想想，LV的錶款有地緣認證的日內瓦印記，預展舉辦的時間（1月17與18號），絕大多數鐘錶媒體也都聚集在日內瓦。但他們卻特意遠離日內瓦，怎麼想都覺得有點秘密會社的緊張感。發表會選在飯店一處需要轉兩次電梯，經過曲折拐彎的長廊方能抵達的展廳，受邀至現場的媒體也不多，各區域僅一或兩名，雖說場地明亮寬敞，但總覺得默默透着些神秘。不過錶款大方陳列，隨到隨看，任意（大致上）把玩，自由輕鬆，又是一派瀟灑，截然不同於一般發表會。只是現場也沒有發放任何圖片、新聞資料！能獲得的資訊相對少，只有不斷詢問站在錶櫃旁，一直忙於回答各式問題的LV錶廠La Fabrique du Temps創辦人兼首席製錶師Michel Navas了。（事實上，由於早到一點，還正好目睹各區域行銷公關正在認真地聽課，了解錶款特性，足見這次發布會的機密）。

Voyager三問飛行陀飛輪，結合三問與飛行陀飛輪，單發條盒，動力儲存達100小時，表現頗為亮眼。而且還防水。（世界高級品）

這款三問飛行陀飛輪是繼2011年的Tambour三問、2015年的Eccale世界時間三問後，旗下第三款三問功能腕錶，這次除了與飛行陀飛輪結合，達成高複雜組合成就外。同時也是非常少見標榜防水30米的三問錶。此外，又有三問，又有陀飛輪，只採用一枚發條盒，動力儲存卻達100小時（Michel表示就算啟動啟動三問，也不會特別消耗動能）的實力也同樣令人感到驚奇。對了，錶款厚度約莫9.75mm，以一般三問來說算是薄身（別拿那些以破紀錄為前提的超薄三問比），如何在有限空間創造良好的共鳴聲響？這也同樣是這款腕錶值得討論之處。

三問採用大教堂音簧，這也是LV首度採用如此結構，除了獲得更成熟的聲響，也是技術進化的象徵。（世界高級品）

就像一道菜，不管裝飾多華麗，製作過程多繁瑣，重點永遠該放在味道上。同樣的，關於這款腕錶不管有多少創見突破，聲音才第一要務。直接說吧，這款Voyager三問飛行陀飛輪腕錶的三問聲響溫潤沈厚，有別於一般常聽到的清脆亮麗，這是因為這次所採用的是大教堂音簧，這也是LV首度採用此一形式的音簧。大教堂音簧因為音簧長度大約比一般音簧長1.5倍，聲響如同教堂鐘聲般而得名。大教堂音簧的難度並不是在於加長的尺寸，而是必須在有限的錶殼中環繞兩圈，不使其觸碰，又不干擾運作，無論配置的規劃，製作的精度都比一般三問音簧更高一些，所費不貲也是理所當然。而這也透露品牌製作複雜腕錶的功力又更深化了。

飛行陀飛輪的位置改到五點鐘位置，不單是出於造型，也是為了增加腕錶動力儲存時間的變動。（世界高級品）

除了LV首次使用的大教堂音簧外，關於這款腕錶還有諸多疑問。對此，Michel先謙虛表示「這是工程師們耗時兩年所研發調整的成果。」首先問到如何達到100小時的長動能？他語帶保留，只舉了幾點核心要訣，關鍵在於刻意將陀飛輪移到了五點鐘。這樣的改變乍看稀鬆，但其實改變了機芯以及錶殼內的配置，騰出了更大的空間給發條盒，相對的能夠積累更多的動力。而代表LV的「V」字形的陀飛輪框架，也是品牌常用的設計。

另外，推動三問的能量，有部分來自於啟動滑簧時所帶來的推力，因此達到節省動能。至於其他的祕密，都說秘密了，他也沒要說，只稍微提到，因為種種考量，他並沒有（也不打算）使用當前許多品牌愛用，藉以提升達到省力、提升效能的矽材質作為機芯零件。雖說集團旗下也有使用這一材質的錶款，但他依舊偏好採用傳統材質，傳統零件創造新可能。至於如何？那就不好說了。

防水是三問的罩門，關鍵就在於啟動滑簧的結構會造成防水漏洞。而LV錶殼內暗藏玄機，創造出防水三問。（世界高級品）

再次強調，這是一款防水三問錶，雖然防水深度為30米，但就三問錶來說已經算是突破。一般而言，三問之所以無法防水，是因為啟動機關滑簧結構，會造成錶殼防水的破綻，因此三問不防水成為某種看似不破的規則。但忘了誰說過「規則是為了被打破而存在的」，因為「慣例上無法」才有了追求的價值，因此有品牌着手挑戰，但能有成者屈指可數。畢竟，要挑戰防水三問錶的前提是本身也要有能夠製作三問的實力。由此可見LV這款三問的特別。

由於這次希望啟動時也能為報時機制提供動力，因此三問採用滑簧結構，而非相對容易達成防水的按鈕。對此Michel語帶保留地指出，其中秘訣在於錶殼結構，外表看是單純，但在其實在啟動時，內部會有擋板填補空隙，減少水份進入的機會，達到防水效果。乍看簡單，內在實在波濤洶湧，煞費思量。

不過這天看到最後，想着如果預展就出現這樣的作品，那等過兩個月正式開展時，LV還會端出怎樣的錶款咧？這點，就慢慢等着看囉。

技術資料： LOUIS VUITTON Voyager三問飛行陀飛輪腕錶 白金與白金鑲鑽錶殼兩種款式 時間指示、陀飛輪機制、三問報時 手上鍊機芯 藍寶石水晶鏡面，透明底蓋 防水30米

文：黃兆慶／世界高級品

攝影：黃兆慶／世界高級品

資料提供：LOUIS VUITTON（02）2562-6118

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