紐約古根漢美術館首度拍賣　趙無極抽象鉅作《無題》6000萬起跳

去年秋季，香港蘇富比祭出10米長的《1985年6月至10月》，讓此「史上最大幅趙無極」以HK$5.1億天價成交。今年春拍，這間雄霸亞洲的拍賣行再度帶來無極抽象大作《無題》，紐約古根漢美術館藏，估價HK$6,000萬 - 8,000萬。

《無題》長約1.66米、高約1.18米，繪於1958年，是趙無極「甲骨文時期」鉅作。色彩運用滄桑渾樸，有如青銅重器因千年洗禮而留下的歲月痕跡。畫面線條銳利分明，蛻變自深奧難解、神秘莫測的遠古文字。趙無極擺脫了字形字義的約束，在抽象中傾注東方古文明的蘊藉之美。畫作最早源自庫茲畫廊（The Kootz Gallery，1945-1966）。這間紐約畫廊由Samuel M. Kootz創辦，主力展示歐洲「前衛藝術」（Avant-garde），以及新興的美國藝術家，亦曾經因代理畢加索畫作而聲名大噪。

抽象大師 趙無極（TheValue）

畫作第一位收藏家則是羅森曼（Samuel I. Rosenman，1896-1973）。這位美國人身份眾多，包括律師、法官、民主黨員，亦是首任白宮法律顧問，先後為羅斯福及杜魯門這兩位總統效力。1964年，羅森曼捐贈《無題》予古根漢美術館（The Solomon R. Guggenheim Museum），收藏至今。即是說，畫作問世60載，今次是首度登上拍賣場。

近年，拍賣場掀起「趙無極熱」，這位抽像大師的作品成交屢創新高。2017年，香港佳士得以HK$1.52億和HK$2.02億，先後在春、秋兩季連破趙無極拍賣紀錄，見證趙無極盛世降臨。至去年9月，趙無極10米大作《1985年6月至10月》在香港蘇富比亮相，連佣HK$5.1億成交，登上「亞洲油畫之王」寶座。今次的《無題》直接從博物館出來，加上是處女登場，相信能超越估價成交。此畫將於3月31日公開拍賣，此前將於紐約（2月5 -10日）及 台北（3月16 - 17日）展出。

趙無極｜無題（TheValue）

趙無極（1921 - 2013）《無題》 創作時間：1958年 尺寸：118.1 x 166.4cm 來源（據暫時資料）： The Kootz Gallery，紐約 Samuel I. Rosenman 古根漢美術館 估價：HK$60,000,000 - 80,000,000 拍賣行：香港蘇富比 預展： 紐約｜2019/2/5 - 10 台北｜2019/3/16 - 17 香港｜2019/3/29 - 31 拍賣日期：2019/3/31

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