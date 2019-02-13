帕拉伊巴碧璽之美　設計師Tayma Page Allies鍾情的霓虹藍

珠寶品牌 Tayma Fine Jewellery 創辦人兼設計師 Tayma Page Allies（鄭子峰攝）

Rubellite and Paraiba Mixology earrings 紅碧和帕拉伊巴碧璽「調酒」戒指（鄭子峰攝）

即使你對寶石毫無認識，或許也會聽過帕拉伊巴碧璽（Paraiba Tourmaline）。

去年五月，香港佳士得春拍期間，一對帕拉伊巴碧璽耳環的成交價達278萬美元，約2千萬港元；每卡達20萬美元，將近150萬港元。

過往十多年間，帕拉伊巴碧璽年價格不斷跳升，幾近「離譜」。而且，受惠於中國市場的發展，這種寶石似乎有繼續上揚的趨勢。所以，原本只被視為「半寶石」（semi-precious stone）的帕拉伊巴碧璽，逐漸讓人刮目相看。

Neon Blue and Green Paraiba tourmaline diamond bracelet 霓虹藍綠帕拉伊巴碧璽鑽石手鏈（鄭子峰攝）

珠寶品牌 Tayma Fine Jewellery 創辦人兼設計師 Tayma Page Allies 獨具慧眼，早在就以帕拉伊巴碧璽為創作媒介，推出作品系列。不過，最初引起她興趣的並不是其升值潛力，而是價格背後的價值，寶石本身的美。

她最先是被其獨特的顏色所吸引。「帕拉伊巴碧璽擁有會在黑暗中綻放的霓虹光。」Tayma解釋：「因為當中有元素銅（Copper）的關係。」其實，碧璽種類不少，顏色各異，比較受歡迎的粉紅色、鮮紅色和綠色。「但只有帕拉伊巴擁有這種藍綠色，綠松色（turquoise）、電光藍。在久遠之前，人們已經喜愛這種顏色⋯⋯我們稱之為普世的顏色⋯⋯其實我們的皮膚也有綠色在內，你在繪畫中也可看得出。」

Neon Blue and Green Paraiba tourmaline diamond bracelet 霓虹藍綠帕拉伊巴碧璽鑽石手鏈（鄭子峰攝）

Neon Blue and Green Paraiba tourmaline diamond bracelet 霓虹藍綠帕拉伊巴碧璽鑽石手鏈（鄭子峰攝）

其實，帕拉伊巴碧璽在1988年才在巴西帕拉伊巴礦場出土，至今也只不過大約20年。Tayma憶述：「最初我也是看新聞才知道，直至我離開原本的公關及市場推廣工作，全職投身寶石行業的時候才找到。當時我在蘭桂坊開設了工作室。」Tayma本身是英國人，曾經在馬耳他、千里達和尼日利亞生活，因工作關係來到香港，也遇上了夢想中的寶石。「最後終於找到帕拉伊巴碧璽，但負擔不起價錢，當時的賣家容許我分期付款。」

「最初在94、95年，香港工匠大多只是處理紅、藍、綠寶石和鑽石等，他們並不熟悉帕拉伊巴碧璽。」Tayma 在品牌成立之初，首先遇到的困難就是要尋找適合的工匠。「不同寶石有不同的加熱和冷卻處理。例如粉紅碧璽和藍碧璽就不同。當時還未有雷射，仍然是用火。工匠必定要很小心，例如在鑲嵌的程序上，不要讓熱力毁了寶石。」

但香港的工匠並沒有得到尊重，只被視為工人，也因此沒有人想入行。但我的夢想，就是要靠工匠來完成。

The Pear Drop Ring 梨形糖果戒指（鄭子峰攝）

The Pear Drop Ring 梨形糖果戒指（鄭子峰攝）

Tayma的設計理念特別關注Who和How的問題，即誰人穿戴和怎樣穿戴。她說：「我希望作品簡約、優雅，以及當代，可以戴著去購物、逛街……不少人的貴重珠寶是來自媽媽或者祖母，所以穿起來很老派……你們太年輕了，從前有很多大型宴會和慈善晚會可以穿戴珠寶，現在少了很多。」訪問當天，Tayma就親身示範，怎樣將其作品系列融入日常穿搭之中。優雅、輕便，而沒有違和感。

「現在內地人普遍偏好大牌子，而大牌子也因而特別推出中式風格產品，以迎合市場。但其實我認識不少人是刻意選擇西方風格的產品，或者具有明顯個性的獨立品牌。」隨著內地市場對帕拉伊巴碧璽的追捧，其實香港也受惠不少。

珠寶品牌 Tayma Fine Jewellery 創辦人兼設計師 Tayma Page Allies（鄭子峰攝）

如今，每年三月和九月的兩個大型國際展覽，讓香港成為珠寶界的重要樞紐。Tayma認為香港應該更進一步，全面提升整條產業鏈。要營造良好的行業生態，當然要考慮生計問題。「家長只希望孩子去當律師或者銀行家，而不願意讓他們加入珠寶行業。」她認為有很多東西可以做，去孕育這個行業。

她認為大眾應該更多渠道，去得到更多珠寶的資訊和教育。但是現時的GIA課程太昂貴，讓人卻步。再者，她指出香港應該擁有自己頒發的珠寶證書。除此之外，一些本地的大型珠寶品牌應該有自家的實驗室，才能與國際看齊。只有各個界別通力合作，在不同環節中有所改變，香港的珠寶界才能得以百花齊放。