【香港車展】巿場細小但有代表性　香港年底將辦國際級大型車展

香港不乏新車靚車，但卻沒有國際性大型車覽。上月底展覽會主辦商Leviosa宣布，將於 2019 年 12 月在港舉行首屆「香港國際汽車展 」，到底香港這個細小的巿場，在汽車世界有什麼代表性？

車展預期會於亞洲國際博覽館舉行，據主辦商稱，將會吸引世界各地的主要汽車廠牌參與，展出的並不是我們慣常見到的巿販車型或易手車，大多會是首次公開的最新型號，還有各種與汽車相關的新科技和零部件，雖然車展規模較小，但內容與巴黎、法蘭克福和日內瓦等世界級車展看齊。

首屆香港國際車展將於2019年12月舉行，主辦單位Leviosa指早在兩三年前已開始籌備，與各大車廠關係密切，目標是為香港締造第一個真正國際化的車展。（Leviosa）

現在距離車展正式舉行尚有約一年時間，主辦商暫未公開參展車廠名單，但早前在啟德郵輪碼頭舉行的新聞發佈會，不少政府部門及業界的代表，例如投資推廣署運輸及工業行業主管王國藩、香港汽車工業學會會長李耀培博士，以及香港旅遊發展局等也有派員出席。據Leviosa Global Limited董事總經理鄭雅蓮小姐稱，他們與各大車廠關係密切，有望把不同廠牌帶到香港車展；另一方面，政府部門亦對車展表示興趣，加上香港有先進的機場與物流服務，具有舉辦大型車展的條件。

Pininfarina、GFG Style和Flymove三大意大利汽車設計室，罕有地聚首同一場合，帶同最新概念車出席香港國際車展發布會。（Leviosa）

3大意大利汽車設計公司GFG Style、Pininfarina及Flymove Dianchè，罕有地聚首香港車展的發布會，帶來3款電動概念車，代表未來生活模式的轉變。3款概念車包括裝配零排放動力系統的GFG Sibylla GG 80、Pininfarina首款以新能源主理的氫動力高性能賽車H2Speed，以及搭載Flymove Dianchè公司快速換電系統的電動超跑Dianchè BSS GT One：

Flymove Dianchè BSS GT One

前身為Bertone的Flymove Dianchè設計室，其Flymove Dianchè BSS GT One，車名中的Dianchè發音與普通話的「電車」相同。（Leviosa）

GFG Sibylla GG 80

意大利名師喬治亞羅的兒子Fabrizio Giugiaro，由他主理的GFG Style設計室，去年發表了這部Sibylla GG 80未來房車。（Leviosa）

Pininfarina H2 Speed

意大利著名設計室Pininfarina，帶來Pininfarina H2 Speed概念車，是一款適合賽道使用的電能跑車。（Leviosa）