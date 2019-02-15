《陳幼堅是誰？》　設計教父首次藝術旅程回顧展

《論語》有云：「六十而耳順，七十從心所欲，不逾矩。」陳幼堅今年六十九歲，耳順之年已過，準備踏入從心所欲的狀態，但他卻在此時重新提問：「陳幼堅是誰？」

眾所周知，他是本地知名設計師。近年，他的藝術家身份也愈漸為人熟知，無論是個人創作，還是經營藝術空間，孜孜不倦。不過，近日他才舉辦了首個個人純藝術展覽，由香港白石畫廊（White Stone Hong Kong）主辦，回顧了他數十年來的藝術旅程。

《陳幼堅是誰？始於1960年代的藝術旅程》場內展出不同階段和創作媒介的作品，包括60年代學生時期的創作以及珍貴手稿，跨越平面、攝影，到裝置、數碼藝術等類型，是個人藝術生涯中的一次重要回顧。

整個展覽也關乎公共的、美學的。陳幼堅不同時期的作品，如果置放在背後的社會脈絡去理解，不難發現當中所潛藏的社會觸覺，例如1979年的中國改革開放，和日本戰後的經濟奇蹟等。而較近期的作品《英雄所見略同》（2006），則以簡潔的對比方式，呈現及諷刺兩大全球化飲料品牌市場策略的異同。

在視覺語言上，不難辨認出波普藝術（Pop－Art）以及流行文化對其作品的影響。例如早年作品《為人民服務》必然讓人想起安迪・沃荷（Andy Warhol）。直至近年，陳幼堅的創作手法更見反璞歸真，更圓融無礙。例如2012年作品《iEye 愛》就是以iPhone拍攝旅行點滴的視覺日記，隨心所欲隨手拍。

展覽期由即日起至2月27日。