由「藝術月」開始　2019環遊世界看展攻略

2018被不少人稱為「博物館年」，承接上年氣勢，今年世界各地仍有不少重要藝術館新開幕或進行擴建。本文精選幾間將於近期新開幕的藝術館，看各地藝術界有何大動作，並從中窺見一點各地的藝術發展路程。

上海油罐藝術中心，上海

開幕日期：3月23日

上海油罐藝術中心

如果說北京會是政治文化中心，那麼上海必然是未來的藝術中心（其實當刻已儼然是）。由亞洲重要當代藝術收藏家喬志兵創辦的上海油罐藝術中心預計於今年3月23日全面開放，整體佔地面積達6萬平方米，集展覽空間、開放空間、廣場、書店、教育中心和餐廳為一體，是上海西岸最大型的藝文區域之一。

上海油罐藝術中心前身是上海龍華機場，乃中國民航發源地。主體是原機場沿江的五個巨大航空儲油罐，將陸續變身成為Live House、主題餐廳、大型藝術裝置展館、美術館等。屆時將會輪番舉辦音樂節、時裝表演、藝術展等活動。

《建立中》海報。該展覽聚集多名重要的中國當代藝術家。

矚目的不止是中心開幕，3月23日同日更會有《建立中》（Under Construction）展覽開幕，聚集了十多位著名中國當代藝術家聯展，包括丁乙、何翔宇、胡曉媛、賈藹力、劉韡、劉小東、唐狄鑫、徐震、嚴培明、楊福東、曾梵志、張培力和張曉剛，將是當代中國一個非常重要的展覽。圍繞“未完成”的概念，通過檢視十餘位最有領導力的當代中國藝術家的長期實踐，展出其不為人知的、未完成的乃至與其代表性創作大相徑庭的作品，以此關注這些家喻戶曉藝術家們創作體系的實驗性特質

如此大的場地，當然不止一個展覽，還會有日本藝術組合teamLab個展，阿根廷藝術家Adrián Villar Rojas個展等，讓人期待。

卡塔爾國家博物館，多哈

開幕日期：3月28日

卡塔爾國家博物館

備受矚目的卡塔爾國家博物館將於今年3月啟用，由普立茲獎得主、法國著名建築師Jean Nouvels設計，項目位於埃米爾Abdullah bin Jassim Al Thani修復完好的歷史宮殿中。場地佔地達43萬平方呎，以當代藝術和技術手法建構這座古城的歷史。博物館分為3個章節，按時間順序講述卡塔爾的故事，分別為「Beginnings」、「Life in Qatar」和「Building the Nation」，將於十一個高度獨立的畫廊中展示，展品包括展示印度中西部巴羅達市（約1865年）鑲嵌著珍珠的地毯等文物，以及敘利亞藝術家Simone Fattal和法國藝術家Jean-Michel Othoniel的全新委派作品。

卡塔爾國家博物館

卡塔爾國家博物館

除了新開的卡塔爾國家博物館，首都多哈亦有貝聿銘設計的伊斯蘭藝術博物館，兩者皆為該國龐大的博物館建築計劃之一，另外還有磯崎新負責一座立在三個巨型柱子上的未來主義國立圖書館、Santiago Calatrava負責攝影博物館、以及傳統服飾博物館正在建設。

卡塔爾曾有近十年時間作為「世上最大藝術買家」，在藝術圈內被稱為「The Desert」，對藝術市場發展有極大野心。更多關於卡塔爾的藝術品買賣故事可參考我們以往的文章：

包浩斯博物館，魏瑪

開幕日期：4月6日

魏瑪包浩斯博物館

除了魏瑪包浩斯博物館，包浩斯一百周年誕辰另一個重點項目便是德紹包浩斯博物館。1926年，由於政治和財政因素，包浩斯學校被迫搬遷至德紹（Dessau），在這時期，包浩斯成為了工業設計搖籃。

德紹包浩斯博物館是一座由玻璃和鋼結構組成的建築，耗資2,800萬美金，由Addenda Architects的Gonzaléz Hinz Zabala主持設計。Bauhaus Museum Dessau共擁有約49,000個編目展品，是全球第二大以包浩斯為主題的收藏。

德紹包浩斯博物館

開幕日期：預計今年9月

德紹包浩斯博物館

今年是包浩斯（Bauhaus）一百周年誕辰，各地慶祝活動不斷，而作為包浩斯發源地的德國城市Weimar早於三年前就已經開始準備，籌備建造這所由柏林建築師Heike Hanada設計的新包浩斯博物館，並預計於今年4月6日開幕。

開幕展上將展出最初由包浩斯首任校長Walter Gropius在20世紀20年代初期創立的作品，也會有Marcel Breuer 的瓦西里椅（Wassily chair）等經典作品。這將會是第一所專門展示由1919年至1926年間在Weimar創建和製作的包浩斯項目的專用空間。