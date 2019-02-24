【豬年腕錶】九款豬年紀念腕錶　一趟東西融合的旅程　

為迎接農曆新年的到來，各家腕錶品牌紛紛推出生肖豬年紀念錶。為了吸引錶迷們的注意，品牌們無不卯足全力在手錶上「大作文章」。想趕快看看以豬年為題材的手錶嗎？莫急莫慌莫緊張，讓小編藉由本篇文章引領你們來一趟洗滌融合東西方文化的旅程。

Jaquet Droz Petite Heure Minute Pig與Petite Heure Minute Relief Pig腕錶

首先，本篇文章就由雅克羅德JAQUET DROZ來打頭陣。雅克羅德推出以生肖豬為靈感的兩款Petite Heure Minute Pig與兩款Petite Heure Minute Relief Pig腕錶，總共四款。其中Petite Heure Minute Pig採用微繪工藝，偏心面盤下繪有一隻活靈活現的小豬。錶殼至錶圈甚至鑲嵌了232顆、總重1.23克拉的鑽石，貴氣又不失創意。而Petite Heure Minute Relief Pig腕錶則使用金雕工藝來呈現八棵橡樹前佇立的野豬，「八」在華人世界裡代表著福氣，「橡樹」則代表長壽強壯。

雅克羅德Petite Heure Minute Pig（左）與Petite Heure Minute Relief Pig腕錶（右）。（iWatcHome城邦國際名表）

Vacheron-Constantin Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac豬年腕錶

豬是忠厚、福氣的象徵，江詩丹頓VACHERON CONSTANTIN此次為了錶迷與收藏家特別在2019新年推出藝術大師系列豬年腕錶。面盤上唯妙唯肖的鉑金豬為製錶師一筆一劃鐫刻而成，面盤更採用大明火琺瑯工藝製作完成，製作過程之繁複可想而知。該系列腕錶另有玫瑰金款，更增添了一抹別具一格的風味。

江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac豬年腕錶。（iWatcHome城邦國際名表）

Piaget Altiplano 38毫米掐絲琺瑯腕錶

說到要介紹特色錶款，伯爵PIAGET怎能缺席呢?自2012年以來，伯爵每年都會推出以該年生肖為主題的腕錶，今年一樣為慶祝豬年的到來，伯爵早早便推出Altiplano 38毫米掐絲琺瑯腕錶與大家同樂。該款腕錶在面盤下非常多功夫，除了用金線和特製凝膠在面盤上製出線稿，更將琺瑯顏料填入無數微型方格中，使這只生肖豬栩栩如生。

伯爵Altiplano 38毫米掐絲琺瑯腕錶。（iWatcHome城邦國際名表）

Panerai The Luminor Sealand

不像其他錶款，沛納海大膽的將金豬以sparsello金雕工藝雕刻於揭蓋上。為己亥豬年誌慶，沛納海推出這款限量88枚的The Luminor Sealand。腕錶為義大利工藝大師親自雕刻，先將圖案刻在精鋼上，然後綴以多層平行金線嵌花，再鎚打金線直至與坑紋合而為一，細心的雕琢讓金豬顯得可愛別緻。

沛納海The Luminor Sealand。（iWatcHome城邦國際名表）

Harry Winston 卓時Premier系列新年36毫米自動腕錶

為慶祝農曆己亥豬年的來臨，海瑞溫斯頓HARRY WINSTON推出卓時Premier系列新年36毫米自動腕錶。這只腕錶不僅將面盤的鮮紅色與過年代表色緊緊相扣，錶圈更鑲滿17顆圓形明亮式切工鑽石。而面盤上的豬圖則採用不同顏色的珍珠母貝慢慢繪製於錶面，一隻生動活潑的小豬便這樣產生了。

海瑞溫斯頓卓時Premier系列新年36毫米自動腕錶。（iWatcHome城邦國際名表）

Chopard 2019 L.U.C XP Urushi Year of the Pig 蒔繪腕錶

選用日本傳統蒔繪工藝，蕭邦CHOPARD今年發行限量只有88枚的金豬蒔繪腕錶讓錶迷們激動的爆衝啦！以為蒔繪就只是在面盤上畫畫圖嗎？那你就錯了！蕭邦推出的這款腕錶主要使用Urushi（一種古老的傳統漆藝）製作而成，更請到漆藝大師增村紀一郎親自設計面盤、蒔繪大師小泉三教親手繪製。

蕭邦2019 L.U.C XP Urushi Year of the Pig 蒔繪腕錶。（iWatcHome城邦國際名表）

Blancpain 中華年曆腕錶己亥豬年鉑金限量版

照過來照過來！這只中華年曆腕錶己亥豬年鉑金限量版在自動盤上藏有玄機，與其他品牌將金豬放於面盤不同，寶珀BLANCPAIN把小豬圖藏在錶背自動盤上，在12點鐘視窗則繪有一隻「迷你」小豬，獨特的設計讓人眼睛為之一亮。寶珀中華年曆腕錶可顯示傳統農曆日期、月份、天干地支紀年、生肖、五行等等，緊扣中華文化又能展現西方製錶精髓。

寶珀中華年曆腕錶己亥豬年鉑金限量版。（iWatcHome城邦國際名表）

SWATCH豬年生肖錶─「豬光寶氣」

SWATCH斯沃琪豬年生肖錶粉墨登場啦!「豬光寶氣」的SWATCH生肖錶不只腕錶造型喜氣洋洋，連收納盒都大藏玄機。打開外盒上蓋，收納小豬便會發出可愛的豬叫聲，特殊又可愛。腕錶為迎接過年的到來，不僅穿上金色與紅色交織於矽膠錶帶的圖騰，面盤又以金色點綴，小巧玲瓏的小豬陪你一起開心過好年。

SWATCH豬年生肖錶─「豬光寶氣」。（iWatcHome城邦國際名表）

Breguet Classique經典系列7145己亥豬年生肖腕錶

最後，壓軸大戲登場啦！寶璣BREGUET今年也沒錯過發表生肖錶的機會，推出Classique經典系列7145己亥年生肖腕錶。最不可或缺的主角──以山豬的形象展現，其中，面盤為寶璣精心製作，融合了三種工藝（手工鐫刻、大明火珐瑯、機刻雕花）使豬首圖活潑的躍跳於面盤上，是製錶師精湛技藝的展現。

寶璣Classique經典系列7145己亥豬年生肖腕錶。（iWatcHome城邦國際名表）

今年2019看了這麼多以生肖豬為主題的腕錶，是否有讓你大飽眼福呢？相信各個品牌都已開始摩拳擦掌要為明年鼠年大展身手了，就讓我們拭目以待吧！

【本文獲「iWatcHome城邦國際名表」授權轉載。】