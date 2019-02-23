識郁嘅畫你見過未？AI繪製男女面譜變動肖像畫　拍賣估價40萬港幣

繼佳士得後，另一龍頭拍賣行蘇富比亦加入AI世界。3月6日，人工智能藝術《Memories of Passersby I》將於蘇富比上拍，估價£30,000 - 40,000（HK$30萬 - 40萬；NT$120萬 - 155萬）。

去年10月，佳士得破天荒拍賣AI肖像畫，寫下拍賣歷史新一頁。《Memories of Passersby I》雖然同樣是AI創作，但最終成品並非實實在在的油畫，而是螢幕顯示的數碼藝術。《Memories of Passersby I》其實是AI機器的名稱，由Mario Klingemann創造。這位德國人是Google Arts & Culture駐平台藝術家，擅長透過人工神經網絡、演算法、電腦編碼創作。他的作品曾在紐約大都會藝術博物館（The Met）、紐約現代藝術博物館（MoMA）等地展出，去年更贏得流明數位藝術獎（The Lumen Prize）。

他用數以千計的17 - 19世紀西洋畫為教材，加上自己的個人審美觀，訓練人工智能繪製肖像畫。《Memories of Passersby I》由AI主機（外形像舊式電視機）和兩個螢幕組成。AI主機會一直創作不同的4K肖像畫，一個螢幕顯示女性肖像，另一個則顯示男性肖像。畫面不會停留在一個模樣，面譜會不停轉換變動。簡單來說，這就像一套不會完結的電影，畫面就是不停變動的人面。

佳士得去年拍賣的AI畫作，以估價60倍的US$432,000（HK$340萬；NT$4,320萬）成交，當時估價其實只是US$7,000 - 10,000。今次到蘇富比拍賣AI藝術，且看能否再次交出佳績。

Mario Klingemann《Memories of Passersby I》 拍賣行：倫敦蘇富比 拍場專場：當代藝術日拍 拍賣日期：2019/3/6 估價：£30,000 - 40,000

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