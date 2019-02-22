提防惡劣假酒　認住三大原則：賣家、酒標、酒液線

作為葡萄酒愛好者和收藏家，在購買葡萄酒時，最擔心的並不是葡萄酒高昂的價格，而是買到假酒。在購買過程中，怎麼才能避免買到假酒呢？以下有三個方法：

1. 選擇對的商家

買酒之前要事先了解商家的發展歷史、信譽和其他買家對該商家的評價；其次，一定要跟商家確認商品的退貨政策，要確保在買到假酒時，商家能順利退款；最後要調查清楚這款酒是否有專業人士品鑒過、是否具有購買潛力。如果沒有專業人士的品鑒，可以要求商家組織相關品鑒，確保葡萄酒的品質。

2. 檢查酒標

有時候，即使我們遇到了對的商家，也不能100%確保葡萄酒的品質。因此，我們有必要練就一雙識別假酒的「金睛火眼」。酒標出現歪斜、嚴重破損都可能是假酒的信號。不過，有的葡萄酒酒標上帶有酒漬並不能說明這是一瓶假酒，這可能是因為在裝瓶或運輸途中，出現了漏液的現象，或者這是一瓶存放已久的老酒，保存措施沒有做好。要加強優秀的判斷能力，平時就要多接觸名酒，仔細觀察它們的酒標，以防日後受騙。

3. 識別陳年信號

一般而言，陳年時間越長的葡萄酒，由於酒液內有物質揮發，酒液的容量會輕微減少，其酒液高度越低。陳年時間超過15年的勃艮第葡萄酒，其酒液線在橡木塞以下兩寸的位置。如果你買的勃艮第陳年老酒的酒液線與橡木塞底部齊平，那麼這可能是一瓶假酒了。

【本文獲「品酒新聞網」及「Wine Passions意酒會」授權轉載，原文：只要時刻精明 假酒無所遁形​】