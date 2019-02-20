「Be a Convivialist」・調查指現今世界的歡樂程度比以前低

「喝酒」不同於「品酒」，相較於味蕾上的享受，更著重於氣氛、舉杯共酌的人，因應這些需要而選擇適合的酒。在十多年前，經濟低迷時酒吧是首當其衝面臨危機的行業。於今天，人們不論經歷高山還是低谷，都會選擇到酒吧一聚，忘卻現實的瑣事，原來人會變世界亦變，在喝酒這行為所暗藏的「快樂」一詞，到底是個人的感受，還是與身邊的人和事共同建構出來的狀態？
早前保樂力加（Pernod Ricard）公佈全新環球調查研究結果，指出大部分受訪者認為現今世界上的歡樂程度較五年前低，甚至過半數認為越來越少與朋友見面，同時希望減少對科技的依賴，讓他們有更多時間與朋友相聚。同時間，Pernod Ricard宣佈其首個全球企業活動 「Be a Convivialist」，製作了一段宣傳電影，鼓勵大眾實踐「Convivialité」（創享歡聚）。電影輯錄了不同的歡聚人生環球之旅，世界上不同的人的故事，都在親身訴説「Convivialité」的人生態度。不只是電影內的人們，有時快樂不雖然去刻意營造，如果我們用心觀察身邊的人，與他們談談天，都可以找到不同的快樂故事。
「Convivialité」是人們的共同語言，不論文化背景、身處何地、性別、性格、社會地位，共同建構歡樂是一個世界願景。雖然剛踏入2019年，相信大家都感覺到這一年可能困難重重，不少灰暗的氣氛已在流竄，但為何執著於不可控的因素，倒不如著眼身邊珍貴的人和事，快樂是沒有框架和枷鎖的，開懷暢飲吧。
同時間，Pernod Ricard聯同本地著名高級餐廳和酒吧Bibo，以及與國際調酒師Antonio Lai合作，聯手打造四款演繹「Convivialité」的Cocktail，嚐嚐這大師之作，又是一個約朋友的好藉口。
「Survey OpinionWay for Pernod Ricard」主要調查結果：
・雖然78％受訪國家認為他們的國家相當歡樂，但61％的受訪者認為現今世界上的歡樂程度較五年前低，亞洲國家除外：印度（53％）及中國（52％）認為現今世界比五年前更加歡樂；
・唯有中國認為全球歡樂程度（52％）比自己國家的（43％）更高；
・一同進餐及暢飲被視為最能代表歡樂的活動，尤其是熱愛享受生活中美好的法國人（91％），以及中國人（86％）和澳洲人（84％）；
・科技、社交媒體都被認為會減少歡樂，60％的受訪者表示越來越少與朋友見面，而55％的受訪者希望減少對科技的依賴，讓他們有更多時間與朋友相聚；
・中國和印度的大部分受訪者都認為新科技對他們的友誼產生負面影響，實際上中國人最少與社交媒體有聯絡的朋友見面（與平均46％相比，只有25％的受訪者曾與他們的社交媒體朋友見面）。
資料來源：www.theconvivialists.com