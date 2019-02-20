「Be a Convivialist」・調查指現今世界的歡樂程度比以前低

「喝酒」不同於「品酒」，相較於味蕾上的享受，更著重於氣氛、舉杯共酌的人，因應這些需要而選擇適合的酒。在十多年前，經濟低迷時酒吧是首當其衝面臨危機的行業。於今天，人們不論經歷高山還是低谷，都會選擇到酒吧一聚，忘卻現實的瑣事，原來人會變世界亦變，在喝酒這行為所暗藏的「快樂」一詞，到底是個人的感受，還是與身邊的人和事共同建構出來的狀態？

早前保樂力加（Pernod Ricard）公佈全新環球調查研究結果，指出大部分受訪者認為現今世界上的歡樂程度較五年前低，甚至過半數認為越來越少與朋友見面，同時希望減少對科技的依賴，讓他們有更多時間與朋友相聚。同時間，Pernod Ricard宣佈其首個全球企業活動 「Be a Convivialist」，製作了一段宣傳電影，鼓勵大眾實踐「Convivialité」（創享歡聚）。電影輯錄了不同的歡聚人生環球之旅，世界上不同的人的故事，都在親身訴説「Convivialité」的人生態度。不只是電影內的人們，有時快樂不雖然去刻意營造，如果我們用心觀察身邊的人，與他們談談天，都可以找到不同的快樂故事。

「Convivialité」是人們的共同語言，不論文化背景、身處何地、性別、性格、社會地位，共同建構歡樂是一個世界願景。雖然剛踏入2019年，相信大家都感覺到這一年可能困難重重，不少灰暗的氣氛已在流竄，但為何執著於不可控的因素，倒不如著眼身邊珍貴的人和事，快樂是沒有框架和枷鎖的，開懷暢飲吧。

同時間，Pernod Ricard聯同本地著名高級餐廳和酒吧Bibo，以及與國際調酒師Antonio Lai合作，聯手打造四款演繹「Convivialité」的Cocktail，嚐嚐這大師之作，又是一個約朋友的好藉口。