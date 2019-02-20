期間限定的威士忌體驗　米芝蓮大廚設計菜式配上珍稀蘇格蘭美酒

Bibo 行政總廚 Nicholas Chew

在香港品嚐威士忌，也可以如像置身於蘇格蘭山上小築一樣？

Johnnie Walker 在2月18日至3月2日，在西營盤設立期間限定的威士忌體驗空間藍舍。「藍舍」（Bothy）的概念源自於探險家在山上避雨的小屋。品牌希望帶給酒迷不只味覺上的享受，而是一次難忘的威士忌體驗。

每次體驗只限15位人士參加。參加者可以感受到 Blue Label 包含的四款珍稀單一麥芽和穀類威士忌，包括一款極罕有的1975年Cambus單桶原酒威士忌。參加者將依地域探索蘇格蘭主要的威士忌釀酒區：西岸和島嶼區、高地、斯貝賽區和低地。

是次體驗還邀請了兩位來自Le Comptoir集團的米芝蓮星級大廚，設計威士忌Pairing的午宴和晚宴。