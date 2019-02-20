期間限定的威士忌體驗　米芝蓮大廚設計菜式配上珍稀蘇格蘭美酒

撰文：万刀甲
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Bibo 行政總廚 Nicholas Chew
在香港品嚐威士忌，也可以如像置身於蘇格蘭山上小築一樣？
Johnnie Walker 在2月18日至3月2日，在西營盤設立期間限定的威士忌體驗空間藍舍。「藍舍」（Bothy）的概念源自於探險家在山上避雨的小屋。品牌希望帶給酒迷不只味覺上的享受，而是一次難忘的威士忌體驗。
每次體驗只限15位人士參加。參加者可以感受到 Blue Label 包含的四款珍稀單一麥芽和穀類威士忌，包括一款極罕有的1975年Cambus單桶原酒威士忌。參加者將依地域探索蘇格蘭主要的威士忌釀酒區：西岸和島嶼區、高地、斯貝賽區和低地。
是次體驗還邀請了兩位來自Le Comptoir集團的米芝蓮星級大廚，設計威士忌Pairing的午宴和晚宴。
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Ecriture 廚藝總監 Noël Berard
他們分別是Ecriture的廚藝總監Noël Berard，以及Bibo的行政總廚Nicholas Chew。前者協助總廚奪得米芝蓮二星；後者，Nicholas Chew 曾跟隨法國廚神Joel Robuchon 學藝。餐單包括黑松露A4和牛配上 Glen Elgin distilled 1998，以及帶出Cambus煙燻味道的朱古力開心果焦糖杏仁糖（nougatine）。
今次威士忌體驗，除了個別獲邀的嘉賓之外，亦將開放予公眾預訂，公眾場的舉行日期為2019年2月23日和24日的午宴及晚宴，每位$1,820港元，餐後更會贈送Johnnie Walker Blue Label 75cl紀念版一支。而且，藍舍亦設有雕刻機器，讓你將名字銘刻於瓶身。
訂座電話：5200 2061