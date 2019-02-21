【巨鑽拍賣】88卡拍賣史上第二大橢圓型白鑽　近億元上拍

鑽石恆久遠，華美寶石從來是珍藏的象徵。近年藝術拍賣屢現珍品，接連創下紀錄，珠寶拍賣也不惶多讓，蘇富比繼上年帶來史上最大的D色無瑕圓鑽以來，今年4月春拍再帶來拍賣史上第二大橢圓型白鑽，估價8,800萬至1億港元。

88.22 卡拉橢圓形鑽石（圖片由蘇富比提供）

這枚88.22卡拉鑽石將於4月2日在香港蘇富比「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣領銜，縱使它不是史上最大（卻也是拍賣史上第二大的橢圓形鑽石了），但「4C」標準均臻至完美：除了令人注目的份量，還擁有白色鑽石中最高級別的D色、淨度絕佳（Clarity Flawless）、具極優切割、打磨及對稱度。在此之上更屬罕見的Type IIa類型，即是鑽石中化學成份最為純淨的類型，因而獲得令人讚嘆的透明度。

能切割出88卡拉巨鑽的原石當然也不簡單，這是從一枚重達242卡拉的高品質原石中切割而成，來自南非博茨瓦納（Botswana）的Jwaneng石礦開採出土，該礦由世界鑽石業龍頭De Beers及博茨瓦納政府共同擁有，以出產頂級原石著稱；上年蘇富比拍賣的史上最大圓鑽，其原石（425卡拉）也是在此出產。

88.22 卡拉橢圓形鑽石（圖片由蘇富比提供）

50卡拉以上橢圓型白鑽拍賣紀錄參考：

118.28 卡拉橢圓形鑽石

D 色無瑕 Type IIa

香港蘇富比，2013 年 10 月

以 3,080 萬美元成交 （折合港幣 2.42 億元）

每卡拉 260,252 美元 （折合港幣 204 萬元）

*刷新白鑽每卡拉單位價的世界拍賣紀錄

50.39卡拉橢圓形鑽石

D色無瑕 Type IIa

日內瓦蘇富比，2018 年 5 月

以 810 萬美元成交 （折合港幣 6357 萬元）

每卡拉 161,219 美元（折合港幣 126.5 萬元）

光之山Koh-i-Noor（Crown Copyright）

橢圓形鑽石不算最主流的形狀，卻一直為人鍾愛，採用明亮式風格割後，能擁有與圓形鑽石媲美的火彩，而且因表面面積更大，與同卡拉的圓形鑽石相比，看上去會更為顯眼奪目。歷史上最著名的橢圓形鑽石應數「光之山」（Koh-i-Noor），曾流傳過一種說法：「擁有Koh-i-Noor（光之山），就主宰了整個世界。」現在這鑽石與另一枚名石「非洲之星」同為英國皇室所有。近年最著名的橢圓形鑽石則是2017年被周大福拍下的59.6卡拉粉紅鑽石「Pink Star」，以7,120萬美元（折合港幣5.59億元）的價格成為拍賣會上有史以來售價最高的鑽石，當時可說是轟動全球。