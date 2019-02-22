調和威士忌大解構 威士忌調和大賽及大師班

近年盛行威士忌，除了產地、木桶，威士忌還要懂得分種類。人人都把Single Malt掛在嘴邊，但在不了解單一麥芽、單一穀物、以及調和威士忌之前，實在沒有趨之若騖的理由。

連續式蒸餾器優勢是適合大量生產（網上圖片） 其實單一麥芽、單一穀物當中的「單一」，並不是指只用一種原料的意思，而是同一間廠房釀造，當然，有這個「純種」的分野，就是因為威士忌可以不單一，可以調和。其實調和威士忌是時代的產物，最初的蘇格蘭威士忌都是麥芽威士忌，後來愈來愈多人喜歡威士忌，有些廠商就選擇以穀物來釀威士忌，其實麥芽還是穀物，都是口味的事兒，但後者在生產上有個優勢，蒸餾穀物威士忌採用的是連續式蒸餾器，適合大量生產，於是後來人們就把麥芽威士忌混合穀物威士忌，出產調和威士忌。

單一麥芽威士忌大多用壺型蒸餾器，長長的頸部有助蒸餾出更純淨的酒液 而在口味上，調和威士忌的確比較易入口，而且由於調和這一行為降低了威士忌味道的獨特性（理論上每桶威士忌的味道都會有分別、獨一無二），所以可以生產口味較一致的產品，除了是生產上的考慮，用家更容易辨識。雖然大眾都可能對單一麥芽和調和威士忌有著既定印象，但不厭其煩地再說一次，威士忌是味蕾上的享受，只有不同的口味與適不適合，不應以種類本身去界定高低。

為何說起調和威士忌來呢？相信大家都對於Chivas Regal調和式威士忌不會應到陌生，甚至是最初接觸威士忌的良品，而品牌為了普及大眾對調和威士忌文化的認知，特意舉辦了「2019 Chivas 威士忌調和大賽」。但別以為只有威士忌達人才有資格參加，因為活動的初衷是推廣調和威士忌，所以除了專業人士組別，更增設公眾組別，若果普羅大眾對威士忌不甚了解但又別具興趣又如何呢？參加者可以報名參加「Chivas 威士忌調和大師班課程」，筆者亦了解過，在場可以先聽聽講師介紹威士忌的釀造方法，然後品嚐Chivas不同系列產品的調配基酒，其實是來自不同酒廠的特色威士忌，根據不同的口味，例如泥煤煙熏、果味、花香等，因應自己喜好而定不同比例去調配出屬自己、獨一無二的調和威士忌，記得要為它改一個好名字！

「2019 Chivas 威士忌調和大賽」

報名詳情

「Chivas 威士忌調和大師班課程」

報名詳情

截止報名日期：2019年2月28日