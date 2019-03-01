【路易十三】名酒換上水晶「禮服」　浪漫得像「可以喝的香水」！

每一瓶路易十三都是凝聚了歷代釀酒大師畢生的精湛技藝。 路易十三誕生於1874年，其名字緣起於法國國王法蘭西斯·路易十三，正是他授權干邑並將其作為生命之水中的獨立分類，也由此被後人尊稱為「干邑保護神」。每一瓶路易十三都凝聚著歷代釀酒大師的精湛技藝與悉心調配，嚴選最古老且最優質的生命之水釀造而成。

如今，現任首席釀酒大師巴蒂斯特·盧瓦索(Baptiste Loiseau)悉心甄選出最優質的生命之水，並將其傳承給接班人，繼續路易十三的百年陳釀之旅。路易十三100%只採用法國干邑地區最中心地帶大香檳區的頂級葡萄進行釀造，由多達1200種生命之水調配而成。其經典的水晶酒瓶皆由技藝精湛的水晶匠人人工吹製，並將工藝代代相傳。路易十三能帶來一場繽紛的嗅覺和味覺盛宴，散發著沒藥、蜂蜜、乾燥玫瑰、李子、金銀花、雪茄盒、皮革、無花果和百香果。 路易十三是一種芬芳，凝聚時間的芬芳。

擁有「干邑之王」、「瓶中世紀」美稱的路易十三，近年來致力推廣並創造優雅品飲干邑的文化，並以精品行銷策略貼近年輕一輩的客層。路易十三酒瓶最早的原型是金屬質地，1874年採用玻璃，1936年開始使用水晶打造，其精妙的花紋和神奇的魔力一直被延續到今天，鳶尾花紋飾象徵著鐫刻進水晶瓶深處的皇家血統。 其中，最小的50毫升迷你瓶裝因為瓶身製作難度甚高每年產量有限，迷你瓶身造型輕巧可人而深受路易十三藏家與入門愛好者青睞。路易十三亦有「可以喝的香水」(Drinkable Perfume) 的美稱，對於女性而言是特別精緻的收藏，對於男士而言，亦可作為外出遠遊時的隨身良伴。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：彷彿可以喝的香水 路易十三經典迷你瓶打造西洋情人節驚喜小浪漫】