【奧斯卡2019】明星穿搭全場爭妍鬥麗　百萬名錶比獎項更耀眼！

日前，第91屆奧斯卡金像獎在美國揭曉，多個獎項塵埃落定：漫威電影迎來第一個奧斯卡獎項；Lady Gaga收獲最佳原創歌曲獎，這是她拿到的第一座「小金人」；《波西米亞狂想曲》Rami Said Malek和《爭寵》Sarah Caroline Olivia Colman首次提名即獲最佳男女主角，實至名歸。當然，除了獎項以外，大家最關心的還是這些明星又戴了甚麼珠寶腕錶。今年，有價值2億的傳奇項鏈出現，也有5w人民幣（約56,000港幣）左右的（平價）腕表，現在就來看看哪些進入了你的法眼！

Bradley Cooper佩戴IWC大型飛行員腕錶（型號：IW500923）（Getty Images）

Bradley Cooper佩戴IWC大型飛行員腕錶（型號：IW500923）（腕表之家）

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第91屆奧斯卡被稱為是史上最沒有懸念的一屆（當然每年都會被說這是“最XX”的一屆），相比於各類獎項，我覺得明星的紅毯有趣多了，不僅珠寶名錶讓人大開眼界，還貢獻了很多搭配法則，值得我們學習，希望各位明星再接再厲，我們明年見咯！

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