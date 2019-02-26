【星光大道】閉關3年多後的新貌　拆解設計蛻變的核心構思

2008年《時代》周刊一篇文章提出紐倫港（Ny-lon Kong）說法，將香港與另外兩個國際都會並列。時至今日，香港要保持國際級地位，除了要在經濟上尋求突破點，「軟實力」如地標式城市景觀亦需要升級。就如維港旁的星光大道，過去曾被《CNN》評為「全球12個最令人失望的觀光景點」第二名。然而，星光大道自上月翻新重開後，即獲《CNN》好評。新星光大道除了是供市民讚許的「打卡」熱點外，也是一座不容忽視的世界級海濱地標。

歷時3年多的星光大道優化計劃，主要由新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛及國際級園境規劃大師James Corner主導。新星光大道著力平衡三個方面，包括建構符合現代美學原則的城市地標、透過數碼科技重新詮釋香港電影文化，以及結合環保和本地創意元素，增添空間的人文氣息。



星光大道的主要「翻身」策劃人，包括鄭志剛，他是文化藝術的狂熱愛好者，一直如其提倡的The Artisanal Movement理念，致力將文化藝術、工匠精神等，與公司業務結合。故此在星光大道的優化計劃，他便聯乘國際頂級設計工作室 James Corner Field Operations合力打造。



大師級園境規劃設計師James Corner擅長為現代都會開拓公共綠化空間，代表作品有紐約High Line Park，以及倫敦Queen Elizabeth Olympic Park。其中，前者就曾獲前財政司司長曾俊華在網誌點名稱讚。他今次參與新星光大道計劃，正好補上紐倫港三部曲的最後一筆，將此前兩大城市的設計經驗帶來香港。

設計團隊改善了欄杆設計，大大縮短遊人與維港之間的距離。

《CNN》新近文章中的小標題，更直接將新星光大道稱之為「香港的High Line」。內文直指今次升級「反映了近年來世界各地其他公共空間的發展。」新星光大道標誌著香港城市景觀與時並進，擁有與紐約、倫敦等城市等量齊觀的大型綠化公共空間。

現代美學地標新面貌

是次優化計劃的首要任務是打造現代美學的地標式建築。設計猶如在石屎森林劃出綠洲，讓遊人更能享受維港景致。新星光大道搭建了全新地台，並且設置四個種上植物的扇形鏤空涼亭。由是，遮蔭設施增加七倍，綠化面積增八倍。同時，設計團隊改善了欄杆設計，大大縮短遊人與維港之間的距離。



空間是由燈光賦予的。設計團隊也邀請了英國著名燈光設計事務所Speirs & Major重新設計，在欄河內藏的照明系統，為風靡世界的維港夜景錦上添花。

新設計的遮蔭設施增加七倍，綠化面積增八倍。

星光大道的本意，就是將本地電影文化推廣開去。今次優化計劃就將文化符號結合新設計裝置和數碼互動技術。例如新的流水楷梯底座，一方面強調水的靈活性，動靜之間體現李小龍截拳道中「水的哲學」；另一方面，浩瀚煙波讓人想起梅艷芳銀幕上的韶華光景，似水流年。



五位金像獎影后包括（左起）吳君如、毛舜筠、羅蘭、鄭裕玲及葉童，即席打下巨星掌印，稍後將聯同另外四位影后加入「星光大道」大家庭。

另一方面，新設計結合數碼科技，讓遊人可以智能手機掃瞄掌印旁的二維碼（QR Code），觀看巨星簡介和短片。同時引入本地初創企業SnapPop的AR擴增實境（Augmented Reality）技術，讓遊人可與李小龍、梅艷芳及麥兜虛擬合照。另一方面，大道上的掌印角度經過重新調校，從地面改置於木製扶手欄杆，方便遊人。當然，星光大道會延續香港電影的輝煌歷史。於重啟當天，就有鄭裕玲、吳君如等五位影后現場即席增添手印。

新設計結合數碼科技，讓遊人可以智能手機掃瞄掌印旁的二維碼（QR Code），觀看巨星簡介和短片。

環保永續與創意並重

在當代的城市景觀當中，奇觀式建築大行其道，不免予人冰冷、離地之感。新星光大道則透過注入環保永續，以及公共創意元素，試圖為現代美學和人文氣息，提供兩全其美方案。

優化工程廣泛使用環保物料，欄杆及木座椅均以由穀糠作為原料的環保木製成；地磚部分物料為循環再用玻璃，淺色地磚能減低熱島效應。星光大道設有多功能智能燈柱，集低耗電照明、Wi-Fi及流動網絡、擴音器等於一身，並是全港首個「海浪發電」試點。這個嘗試很快就獲得了肯定，新星光大道成為全中國首獲SITES金獎的戶外空間。



小食亭「海邊檔」設計參考港式小販檔「朝桁晚拆」的特色，是全港首個可以機動開合的建築物。

空間怎能沒有人？星光大道凝聚本地創意團隊，吸引居民和遊客遊逛。小食亭「海邊檔」由本地年輕設計團隊LAAB全新打造，參考港式小販檔「朝桁晚拆」的特色，是全港首個可以機動開合的建築物；近距離觀看，擺動的木條猶如隨海浪呼吸。