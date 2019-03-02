氣泡酒 (Sparkling wine) 在眾多葡萄酒愛好者的心目中一直有著一個特別的位置。我們對氣泡的愛是無止境的！很多人小時候就特別喜歡汽水，有人甚至連喝水都要帶氣泡，即使是現在，還是有人看到氣泡酒 (Sparkling wine) 就直呼那是香檳。

其實，稍微了解葡萄酒的朋友都知道，香檳只是一個產區，世界上還有很多其它產區都會出產自己的氣泡酒 (Sparkling wine)。香檳可以很貴，而其它產區的氣泡酒 (Sparkling wine) 可能就相對便宜很多。氣泡酒 (Sparkling wine) 通常無須搖杯，香氣就會撲鼻而來。原來，“生氣” 的葡萄酒如此迷人。

不過氣泡酒 (Sparkling wine) 裡面的氣泡又是怎樣來的呢？

氣泡非香檳專利 4大絕技一樣可令葡萄酒「生氣」（Getty Images）

讓葡萄酒“生氣” 的方法有很多種，但香檳區只會用一種 —— 香檳／傳統法（“Champagne Method”或者“Traditional Method”）。因為法律規定香檳（“Champagne”）這個字專屬香檳區，所以其它地區的釀造方法只可以叫 Traditional Method。

CHAMPAGNE METHOD

簡單來講，香檳法（Champagne Method）即是在酒瓶內發生第二次發酵。

1. 先完成第一次發酵，葡萄汁變成靜態的葡萄酒（即沒有氣泡）。

2. 將葡萄酒倒入酒瓶，再次加入適量糖和酵母，再密封酒瓶。

3. 酵母＋糖＝酒精＋二氧化碳。由於是密封的環境，二氧化碳溶入葡萄酒中，形成氣泡。

糖被“吃光”之後，酵母就會死，屍體殘留在酒中。這時候便需要一個漫長的轉瓶過程，將橫放的酒瓶慢慢直立，瓶口向下，酵母屍體就會集中在瓶頸位置。傳統是專門有個人（remueur）負責逐個酒瓶去轉，現在很多都用機器（gyropalette）代替，將原本要花八個星期的工作縮短成八天。

之後工作人員會將酒瓶插入冷凍溶液，溶液剛好覆蓋雜質的部分，含有酵母屍體等雜質就會結成冰塊。這時候打開瓶蓋，酒瓶裡的氣就會將冰塊逼出。最後根據所需的甜度加入相應的葡萄酒和糖，填滿被噴出的部份，一瓶傳統法釀造的氣泡酒 (Sparkling wine) 便誕生了

所以香檳貴並不是沒有理由，如此繁複的步驟，寫出來雖然不過是兩三句，但真的動手做可就是大工程。

氣泡非香檳專利 4大絕技一樣可令葡萄酒「生氣」（Getty Images）

TRANSFER METHOD

香檳法（Champagne Method）可以說是最複雜，也是成本最高的方法。另外還有“Transfer Method”，同樣是瓶內二次發酵，不過就沒有最後轉瓶的步驟。完成第二次發酵之後，直接將酒倒出，過濾雜質，再重新裝瓶。這種方法在新世界，尤其是澳洲比較普遍。

TANK METHOD

還有一種是“Tank Method”，大部分平價氣泡酒 (Sparkling wine) 都是用這種方法釀造。Tank Method 顧名思義就是在不鏽鋼槽（tank）進行第二次發酵，然後再過濾，裝瓶。這種方法通常會更加突顯葡萄自身的香氣特性。

ASTI METHOD

最後是“Asti Method”，和其它方法不同的是，Asti Method 只會發生一次發酵：

1. 葡萄汁在不鏽鋼槽裡發酵，二氧化碳散失於空氣之中；

2. 當酒精度達 6% 左右，將溫度降到接近零度，酵母進入睡眠狀態，發酵完全停止；

3. 將不鏽鋼槽密封，再將溫度提升回正常水平，發酵繼續，二氧化碳溶入到葡萄酒中。

4. 直至酒精度達到 7~7.5%，利用冷凍過濾停止發酵，然後裝瓶。

所以，Asti Method 釀造出來的酒一定是甜的，就如意大利的 Moscato d’Asti DOCG。

除了香檳，世界上還有很多其它不同類型的氣泡酒 (Sparkling wine) ，譬如法國的 Crémant、西班牙的Cava、意大利的 Prosecco、德國的 Sekt 等等。甚至還有桃紅氣酒（sparkling rosé）和氣泡紅酒Lambrusco。

大家不妨試試不同方法釀造的氣泡，比較各自的獨特風味。

【本文獲「VinOnly」授權轉載。】