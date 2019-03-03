古典又精緻！Heritage骨瓷、水晶成餐桌藝術

喜歡到飯店享受下午茶，何不利用家飾單品，讓家中也能瀰漫奢華風情的美好午茶時光呢？聞名全球的頂級傢俱集團Luxury Living，總裁Alberto Vignatelli在2011年創立客製化家居系列品牌「Heritage」，悉心探究日常生活中所有元素，追尋珍貴質材、創造風格獨特的姿態，並運用失傳已久的傳統工法與手工藝技術，為品味人士的生活重新詮釋「英式古典」風格。

Heritage致力於創造吸引目光的精練之美，所有單品都是經過耐心鑽研美學而生，可以看見精緻布料、大理石石材、名貴皮革完美地交融，融合出具獨創性、經典永恆且兼容並蓄之作品。除了沙發、單椅、躺椅、餐桌椅、床組，還有水晶、骨瓷飾器等「餐桌藝術」，讓私人villa與豪宅空間擁有更完整的桌上系列。

早從中古時期，瓷器就是皇室御用的高級品，是財富與身份地位的象徵。Heritage選用高級的骨質製作餐盤，推出「Palio plate/ Queen table set plate」，燒製出的盤子有清脆堅實的質地，骨瓷瓷器的表面較一般瓷器更為細緻晶瑩透明、恆溫效果更佳。

Heritage還推出精緻細膩的「Crystalline」水晶玻璃杯具組，從高腳雞尾酒杯、紅酒杯、香檳杯、醒酒瓶、酒水杯等，到大小威士忌杯、瓶等一應俱全。杯組皆由技藝純熟工匠打造，純粹無暇閃耀動人光亮，讓生活每個細節都充滿極致美感。隨著室內光影變換閃耀出不同透亮的透明杯體，呈現高度細緻質感。擺放在光亮的桌面或是收納在玻璃櫃裡，或是墊著FENDI Casa的水晶壓克力托盤、高技術處理的鏡面壓紋皮革，Crystalline都能讓品味隨著光的穿透，蕩漾唱鳴。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：品味骨瓷、水晶杯帶來的美味時光 古典又精緻的Heritage餐桌藝術】