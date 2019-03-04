【限量】擺脫重金味道　帝舵Fastrider Black Shield陶瓷一體成型

前陣子看到TUDOR帝舵在強打他們的專業潛水錶Pelagos，現代版本的Pelagos除了使用鈦金屬錶殼戴起來比較輕，它的錶圈還加碼使用陶瓷材質提升手錶正面的保護性（不過如果你大力摔到它就另當別論啦），於是這讓小編想到一個問題：帝舵有沒有出過全陶瓷殼呢？答案是有的，如果你還有印象，帝舵曾在2013年推出賽車計時碼錶Fastrider Black Shield，這款就是採用黑色陶瓷材質來打造錶殼，但是自從推出這款錶以後，至今品牌還沒有再開發出其他陶瓷殼作品，期待帝舵趕快再把這樣的技術應用在其他系列上，這樣大家也能擁有更多選項，何樂而不為呢。

陶瓷殼的基礎是二氧化鋯粉末

話說回Fastrider Black Shield的陶瓷殼，它與一般金屬錶殼可能會利用多重零件組成的結構有點不同，陶瓷殼採用的是一體成型的製作方式，帝舵為此增添了特定的生產機器，而他們家使用的陶瓷原料是白色二氧化鋯（Zirconium Dioxide），製作時先取得二氧化鋯粉末，接著加入黏著劑進行混合，這對於後續塑型相當關鍵，由於帝舵想要做的是黑陶瓷，因此在製作過程中還會另外加入色素，等到一切條件都準備好時，帝舵再利用機器以高壓塑造出陶瓷錶殼的外型，不過這時候的坏件還只是具備初步的外觀造型而已，要真正讓陶瓷殼變得又硬又堅固還需要經過加熱的過程，帝舵會將二氧化鋯、黏著劑與色素的混合物坏件以1500℃的高溫加以燒製，這時黏著劑會因為高溫而逐漸蒸發，但是它卻能讓混合物得以完全密合成固體狀態。

高硬度陶瓷需出動鑽石刀工具加工

經過前面這種「燒結」的工序後，坏件會比剛開始高壓成型時縮小約25%，而且此時它也不再是剛開始的白色，而是已經呈現出接近我們最後看到的黑色，接著品牌會將初步完成的陶瓷殼進行後續加工，也就是要更精確地雕塑成Fastrider系列的造型，這個階段帝舵會出動鑽石刀工具，因為陶瓷成型後的硬度極高，一般的切割器材已經拿它沒有辦法，靠著鑽石刀的切削微調，最後Fastrider腕錶的錶殼和錶圈才能呈現銳利的摺線以及細緻的測速計刻度。

製作過程相當嚴謹

補充說明，在陶瓷零件的生產過程中，每製作到一個階段就需要進行一次品質檢測，尤其後續的燒結階段更是充滿不確定因子，因此在事前的各個環節中都要先力求精準到位，如此才能提高燒結過程的成功率，在檢查過程中，包括坏件的外觀、性能和顏色都會被仔細評估，就是因為品牌製作時非常小心謹慎，陶瓷錶殼才能做出媲美不鏽鋼的耐用度以及更上層樓的堅固特性，同時它的黑色也會一直保留著如同出廠時的狀態而不褪色，但或許也是因為製作不易，所以我們目前看到的帝舵陶瓷腕錶還是不多。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：帝舵不只有陶瓷圈，還有陶瓷殼】