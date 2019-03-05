【品酒】葡萄酒同蔬果可以完美配搭？6對常見組合公開

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蔬果含有豐富的維生素、礦物質和其它營養元素。如今，人們越來越追求健康的飲食方式，蔬菜也成為餐桌上不可缺少的佳餚。假若以一碟健康的蔬果配上一杯迷人的紅酒，既養生又美味，簡直是一舉兩得。

可是，蔬果的風味非常複雜，如果與葡萄酒適當地配搭，兩者的風味就能更上一層樓，但如果配搭不當，則會變成一份「黑暗料理」。

假若以一碟健康的蔬果配上一杯迷人的紅酒，既養生又美味，簡直是一舉兩得。（GettyImages）

要想實現葡萄酒與蔬果的完美配搭，要遵循以下兩個準則中的其中一個：

選擇和蔬果具有相似特徵的葡萄酒，如高酸度或具有相似的植物香味的葡萄酒。

選擇和蔬果特徵不符的葡萄酒，如將脆爽型的白葡萄酒和油脂高的蔬菜作搭配。

以下有一些常見的瓜果蔬菜與葡萄酒配搭的例子：

1. 氣泡酒，例如：普羅賽克 （Prosecco），可以配上牛油果、草莓、橙

2. 芳香的白葡萄酒，如：長相思 （Prosecco）、雷司令（Riesling），可以配以深綠色蔬菜、燈籠椒、紅蘿蔔

3. 豐滿型的白葡萄酒，如：莎當妮（Chardonnay），可以配上粟米、豆類

4. 桃紅葡萄酒可以配番茄、生薑、橄欖

5. 酒體輕的紅葡萄酒，如：黑比諾（Pinot Noir），可以配以紅蘿蔔、車厘子、韭菜

6. 酒體中等的紅葡萄酒，如：梅鹿（Pinot Noir），可以配以深綠色蔬菜、茄子、洋蔥

【本文獲「品酒新聞網」「Wine Passions意酒會」授權轉載，原文：健康蔬果配美酒 營養美味加倍提升

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