潮流教父 NIGO 珍藏拍賣 ：《The KAWS Album》估價高達800萬

蘇富比早前宣佈和NIGO合作，潮流界為之撼動。可是官方宣傳片段只得短短12秒，只看到這位日本潮流教父的樣貌，以及NIGOLDEN EYE字眼，神秘相當。今日，這場拍賣的精選終於揭曉，答案就是KAWS！

一位是東瀛潮流教父，一位是美國街頭起家的當紅藝術家，緣份從何開始？時間回到1996年左右，KAWS和朋友到訪日本，期間參觀了NIGO的工作室，兩人就自結緣，以下是NIGO本人的說法。

「他（KAWS）把自己的書給了我（NIGO）一本，我在書中見到一張他的公車站海報相片。我問他是怎樣創作的，他對我解釋，先是趁天色昏暗時把海報揭下來，連夜設計好之後，第二天早上再把他自己的海報貼回原位。這一創作流程令我十分著迷，也是我們開始合作的契機。」

▼▼按下圖看看蘇富比早前宣佈和NIGO合作的官方宣傳片：

今次拍賣的NIGO藏品中，就包括BAPE（A Bathing Ape）與KAWS聯乘推出的Bapesta，一對黃/綠配色，另一對是綠/黑配色，兩對捆綁式一起上拍，估價只是HK$1,000 - 1,500！



喜歡波鞋的朋友都相信，Bapesta的靈感不可能不是來自Nike Air Force One。不過Nike從來沒有就此狀告BAPE，Bapesta也一直是BAPE的經典出品。這兩對KAWS版Bapesta於2006年推出，BAPE當時仍然由NIGO主理（後來售予香港I.T集團），炒價至今仍然高企，今次以估價10倍成交也不足為奇。（其實小編也很想要，並不太想介紹給大家……）

▼▼按下圖看看小編私心喜愛的NIGO藏品－Bapesta：

KAWS相當喜歡阿森一族（The Simpsons），愛以這部長青卡通的人物創作，換上他的標誌X字眼睛，稱為The Kimpsons。今次有三幅The Kimpsons作品登場，估價HK$600萬 - 800萬的《The KAWS Album》最搶眼，靈感明顯源自The Beatles（披頭四）唱片《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》封面。

順帶一提，KAWS如今的拍賣紀錄是US$2,716,500（HK$2,120萬），屬於他的《Untitled (Fatal Group)》所有，去年在紐約Phillips（富藝斯）創下。

▼▼按下圖看看KAWS以阿森一族為靈感創作的The Kimpsons作品：

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說KAWS又怎能不說他的figure公仔？今次是一套五個的《無題（阿童木）》公仔，橙、灰、紅、黃、藍五色，高47cm，估價HK$60萬 - 80萬。這套公仔乃KAWS同伴（Companion）系列的早期原型作品，是KAWS本人特別為NIGO策劃的一個展覽而親手著色，絕對是獨一無二。再有拍品登場的時候，我們會再為你報道。

▼▼按下圖看看KAWS的其他拍賣品：

拍賣詳情

拍賣行：香港蘇富比 專場：NIGOLDENEYE® Vol. 1 地點：香港會議展覽中心 預展日期： 上海｜2019/3/2 - 3 北京｜2019/3/5 - 6 台北｜2019/3/16 - 17 香港｜2019/3/29 - 4/1 拍賣時間：2019/4/1｜6:30pm

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：日本潮流教父的KAWS珍藏 NIGO拍賣精品曝光】