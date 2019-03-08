SWATCH集團將全面使用防磁游絲　首款Nivachron游絲腕錶經已登場

SWATCH GROUP公布了2018的年報，並展望2019；我們來看看幾個比數據更有趣的項目。小編最有興趣的消息是SWATCH GROUP將全面採用防磁游絲，包括以使用許久的矽游絲，以及和愛彼共同研發的Nivachron合金游絲。妙的是，第一款使用Nivachron游絲的將會是SWATCH的Sistem51腕錶！據說2019年2月就會登場。

未來，在全面使用矽游絲和Nivachron游絲的情況下，SWATCH GROUP的所有機械錶都能有很好的防磁性能；這也表示在精度和可靠性方面也將顯著提高。目前大多數的鐘錶品牌還沒有與之相等的防磁技術，SWATCH佔有顯著的優勢，預計未來能藉此增加市場佔有率。

其他幾項有趣的亮點如下：

1 SWATCH在2018年新增專利申請數量達212個。創造了超過1 700個新職位，工作地點主要在瑞士。

2 SWATCH GROUP下的組裝零件（錶殼、面盤、指針……等）部門Habillage的受到產能的限制而導致大量的交貨延遲，影響到的主要品牌是OMEGA和LONGINES。

3 在2018年的最後一個季度，LONGINES的產能無法應付 V.H.P.系列錶款的高需求，如何克服產能問題將影響2019年的發展。

4 OMEGA正在慶祝登月50週年（1969首次登月），並在此主題上推出了各種其他產品。此外，在2019年下半年，東京2020年奧運會的特別版“Minus 1”將在日本推出。

5 BLANCPAIN於2018年以創紀錄的銷售額結束。Fifty Fathoms系列是推動成長的主力；BLANCPAIN以Fifty Fathoms系列成功吸引了千禧世代的注意，預計2019年也將實現強勁增長。

6 TISSOT將在2019年推出其智能T-Touch及其自己的操作系統。