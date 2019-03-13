ARTISAN HOUSE 瑧蓺揉合石牆樹與布魯克林氣息　西區首創藝術會所

盤根錯節的榕樹緊扎在石牆，是西營盤標誌的街景，英殖時代的歷史文物亦到處可尋，跟傳統廟宇、街坊老舖和平共處。新世界港島西源里住宅項目「ARTISAN HOUSE 瑧蓺」，可以說是將西營盤和紐約布魯克林這兩個新舊雜陳、歷史深厚的城市之特色氛圍共冶一爐，為港島西區帶來嶄新格調和氣息。 本着新世界The Artisanal Movement 工匠精神的品牌個性發展，瑧蓺是Bohemian Collection系列最新落成的項目。項目請來國際級建築設計事務所nARCHITECTS，為瑧蓺設計充滿金屬光澤的時代感、又能融入西區街景的大廈外牆，以及充滿木質暖意的室内裝潢。 新世界更特意邀請三位著名當代藝術家：王墒、王浩然 (Adrian Wong) 及楊嘉輝 (Samson Young)— 一同策劃全港首個文創藝術會所「CLUB ARTISAN」。三人以西營盤為靈感，各自創作出「瑧蓺」專屬之藝術裝置，使會所成為藝術空間。 置身其中，相信住客每日都猶如走過一趟私藏藝術之旅，為他們貫注繆思、使生活更為充實。

nARCHITECTS建構2 degree鏡鋼大廈外牆 折射都會繁華

港島西區跟紐約布魯克林都擁有豐富歷史及文化魅力，保留歷史建築之餘也進行具創意的活化計劃，吸引了許多文創機構——如設計工作室、畫廊和書店進駐扎根，逐漸成為前衛、有活力且富歷史氣息的獨特藝術社區。紐約布魯克林最初為荷蘭人聚居地，今日仍可見到不少荷蘭式教堂和建築，因此又名「教堂之城」；而港島西區是英國人最早發展之地，古色古香的建築和石牆、道路設計仍留有明顯痕跡。數十年來，布魯克林舊城區陸續翻新，吸引很多設計工作室、咖啡廳和畫廊落地生根，也成為獨立音樂家和藝術家的搖籃。港島西區亦正在承接如此特色。

來自布魯克林的nARCHITECTS曾連續三年被國際級Architect Magazine評為美國十大建築師事務所之一，屢獲多個國際獎項。建築師初次來港時，對本地的第一印象是到處佇立高樓大廈，這些建築物在設計上卻鮮有與街區鄰里交流連繫，密度高卻好像幢幢孤立。要打破此般局面，身為設計者，要面臨的挑戰自然不少。

新世界團隊與nARCHITECTS認為，港島西區特別是西營盤中西文化匯萃，加上新舊事物交融，是為別具味道及格調的個性社區。既有現代主義玻璃高廈，亦有可追溯至19世紀的護土石牆、基督教堂（崇真會救恩堂）、香港大學校舍及諸種殖民地時代文物建築。傳統民間信仰、儒釋道三教之廟宇，如魯班先師廟、太平山觀音堂以及保存了20世紀初港式唐樓風格的香港道德會福慶堂，都坐落於西區。

了解到西營盤有着深厚的歷史和文化底蘊，nARCHITECTS建築師決定善用當地街景，以俐落落線條展現出新舊文化交融的建築美學，緊扣建築與周邊自然及環境的互動。配合nARCHITECTS之獨特「2 degree」斜向設計理念的韻律，單位露台上的菱角設計，及鋪於鋼材上的不規則反光物料，讓每道反射的光線都擁有微妙變化，捕捉四周景緻，使西區景色融入建築當中。

由早到晚、晴天或陰天、燈亮到燈熄，單位露台和住宅大廈外牆每刻都交織出不同面貌。這種五光十色，瞬間萬變的意象，恰好呼應了紐約nARCHITECTS基地布魯克林的獨特社區文化及藝術氣息。

文創藝術會所CLUB ARTISAN及空中花園SKY GARDEN 與西區獨有石牆樹互相呼應

CLUB ARTISAN是全港首個文創藝術會所，其設計理念始於西區獨有的世界級城市生態「石牆樹」。細葉榕為主的石牆樹多自二次世界大戰前已經長起來，成為社區景觀的一部分，盤根錯節地深扎大石縫隙中，鞏固了護土牆，也見證悠久歲月流逝，呈現質樸古奧的美態。

本着工匠精神對物料的妥善運用和設計細節的執著，建築師利用木紋及落地玻璃貫穿整個住客會所，以大地泥土顏色作為室內會所的主調，模擬周邊古樹的根部。沉實深土色調帶來和暖觀感，也將石牆古樹堅毅強壯的神韻優雅地融入會所建築。

會所裝潢的深沉溫暖基調，配合上層空中花園SKY GARDEN綠化空間的垂直式園景設計，使植物長滿牆壁上，可見每寸細節均與石牆樹的形象互相呼應，希望能讓住客感受到溫暖而真實的質感，以至設計背後的心思及人文故事。

設計團隊體貼住客對品味生活的追求，除了設備齊全的健身室、享受音樂及互動遊戲空間等休閒設施外，也特設宴會室及室外小花園Secret Garden供住客邀請三五知己共享烹調及饗宴之樂。

三位著名當代藝術家 創作專屬藝術裝置

除此之外，瑧蓺特意邀請了三位著名當代藝術家設計專屬瑧蓺的藝術裝置，策劃會所的文創藝術空間，包括於2017巴塞爾藝術展獲選為「藝創宣言」展區的多媒介藝術家王墒、奪得2013至14年「Sovereign 傑出亞洲藝術獎」的華裔藝術家王浩然 (Adrian Wong)以及代表香港出席 2017 年威尼斯雙年展的聲音藝術家楊嘉輝 (Samson Young)。三人均以西營盤的文化藝術特色作為靈感來源，創造出「瑧蓺」專屬的藝術裝置及會所氛圍，和富有歷史文化痕跡及富互動性的藝術品，讓住客於會所享受閒暇之餘，能與藝術作品多多交流，經歷一趟文藝之旅。

《輪葉山》– 藝術家王墒 多媒介藝術家王墒於北京出生，他創作的委約作品《輪葉山》，設計概念源於他對地質學的研究、樹葉的細胞脈絡，「常說人工建築改變了自然環境，但如果你發掘地質紀錄，植物的生長由互古起便不斷在改變土地」。引用植物層層相疊的六邊形的周邊組織探索及建築關係，打造成一個關注人類與大自然共存的地方，作品利用大理石的表面紋理拼湊出具豐富層次的圖案。六邊形圖案尤如樹木年輪，標記著時間流逝和萬物不停蛻變。王墒的這件藝術創作可被視作對歷史的檢視，比喻「ARTISAN HOUSE 瑧蓺」周邊的文物建築久經歷史洗禮，但仍然屹立不倒，隨着時代變遷而不斷蛻變化。 藝術家匠心獨運地把圖像印刷在瓷磚上，並鋪砌於空中花園SKY GARDEN共9幅約4米高的外牆上，營造獨特的藝術效果，這是新世界集團首度融合藝術家委約作品於建築物料之上。

《Sai Yuen Lane Pet Supply》 – 藝術家王浩然 (Adrian Wong) 華裔藝術家王浩然於美國芝加哥出生，在他遊走西營盤的研究過程中，對「瑧蓺」的周邊環境產生強烈的感覺。西營盤附近的文物建築記錄了數代人的歷史和回憶，發現許多紋理獨特的石坡，成就了眼前重現石坡紋理的作品。另外，亦透過一間家庭式經營寵物店的角度來表達這些商店和社區之間緊密的連繋，他選擇寵物店作為作品的取材是因為其獨特的業務性質和與鄰里間的情感。同時，藝術家亦利用「文化認同」的概念創造與項目地址 - 西源里的建築對話。

《Rehearsals》– 藝術家楊嘉輝 (Samson Yeung) 楊嘉輝是本地著名作曲家和媒體藝術家，他的作品建立了一系列挑戰人類日常與物件、故事和空間之間關係的奇特場景。楊嘉輝在這次的裝置作品中研究出全新的方式來演繹建築，不僅是用眼睛「觀看」建築，而是可透過我們的耳朵來「聆聽」建築。他為「瑧蓺」創作的作品集中探索西源里及其周邊的聲音環境，同時他亦希望觀眾用耳朵感受身邊的景觀和環境。 楊嘉輝喜歡挑選不尋常的時間和地點去記錄西源里的音境，創作出該地獨有的音譜圖像。透過注入新的聆聽和認受方式重新演繹立體的建築，他希望以這個藝術作品鼓勵觀眾去聆聽身邊種種的空間、人物和故事，探索無限可能。

「ARTISAN HOUSE 瑧蓺」以獨特的藝術及建築特色設計，富現代感又不失人文思維觸覺的外觀，自然地與西營盤的文化氛圍交融，為社區帶來親切新氣象，成為西區的新地標。