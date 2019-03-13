【紅酒入門】「年份」意義拆解　非品質唯一標準純看個人口味

紅酒年份，這是每次談及葡萄酒都無法避免的話題。雖然大家總是說紅酒年份，其實有的白葡萄酒也會講究年份。對於某些產區來說，年份已經成為判斷葡萄酒品質不可或缺的因素。

紅酒年份, 真的如此重要？

年份當然重要，否則也不會標示在酒標上。不過，有時我們的確將年份看得太重，涵蓋的範圍也過於廣泛。不是每個產區都有明顯的年份差異，而且現在科技這麼發達，天氣預報又尚算準確，種葡萄不再是望天打卦，成事未必只在天。

釀造葡萄酒的三大要素：天、地、人，只有天無法控制，說變就變。在深入探討怎樣才算好年份之前，首先要了解年份對葡萄種植有甚麼影響。

葡萄藤一年的成長中，有三個非常之重要的階段。以北半球為例，有4月～7月的發芽和開花期；7月～9月的著色成熟期；9月～11月的成熟和收成期。

種葡萄不再是望天打卦，成事未必只在天。（GettyImages）

發芽會直接影響到之後的開花結果，如果這時候出現霜凍，就會造成極大傷害。當然葡萄農可以採取應對措施，但如此一來，成本就會增加。

著色是葡萄由生長期向成熟期過渡的標誌。紅葡萄品種會由青色慢慢變成紫紅色；而白葡萄品種就會由青色慢慢變得金黃通透。成熟中的葡萄需要陽光充足、溫暖的白天積聚糖份，和寒冷的夜晚保持酸度。

辛辛苦苦終於捱到快要收成的時候，亦是葡萄農最緊張的時候。如果天氣太熱太乾，釀出來的酒就會太澎湃，酒精度過高，欠缺優雅；但如果雨水太多，又會稀釋葡萄的風味，甚至感染黴菌。有酒莊還會特別租直昇機在葡萄園上空盤旋，驅散濕氣，有錢就是不一樣。

天氣太熱太乾，釀出來的酒就會太澎湃，酒精度過高，欠缺優雅；但如果雨水太多，又會稀釋葡萄的風味，甚至感染黴菌。（GettyImages）

如果葡萄藤可以安然無恙地順利通過這幾個階段，而且葡萄在達到最佳成熟度的時候採收，那這一年就是一個極佳年份。當然以上只是簡單描述，葡萄農要煩惱的事情其實還有好多。

紅酒年份不是一個宏觀概念，不能一概而論。對於一個產區是好年份，對另一個未必是。其實是某一年某個產區出產幾瓶特別好的葡萄酒（例如 05 年的 Burgundy）是好年份，還是某個產區大部分葡萄酒都表現不俗才算好年份呢？根據專家的意見，大家好才是真的好。

紅酒年份不是一個宏觀概念，不能一概而論。（GettyImages）

那紅酒年份的好壞究竟誰說了算？釀酒師有最先發言權，但現在他們說話都特別小心。因為如果結論下得太倉猝，將來好可能會反咬自己一口。

另一批有發言權的人當然就是經驗豐富的品酒專家。Robert Parker都是因為對82年這一個偉大年份的準確預言才被大家推上神壇。而最終有發言權的，當然就是消費者啦。如果你特別喜歡某個年份，不用理會其他人怎麼說，信自己。

其實現在紅酒年份的好壞也逐漸趨向模糊。有些酒莊如果遇到很差的年份，寧願將葡萄賣給其它人，直接放棄當年的產出，所以市面上根本找不到這些酒莊的「壞年份」產品。如今判斷紅酒年份的好壞，就好像在兩個美女中選出更美的那個。

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