【Air Force One】特朗普乘搭空軍一號專機抵達越南河內

為了參加2019年2月27～28日「第二次川金會」，美國總統特朗普（Donald John Trump）搭乘「Air Force One空軍一號」抵達越南河內，令人再次關注這架美國領袖的專機。目前的空軍一號還是從1990年老布希（George H.W. Bush）時期採購的軍事用波音747飛機VC-25型。至於2018年採購的新版的空軍一號波音747-8型商用飛機，目前正在進行改裝，加裝自我防衛系統、安全通信系統、大型廚房等，最快要到2023年秋季才會啟用。

目前服役的「Air Force One空軍一號」，是1990年採購的波音747飛機VC-25型。美國總統川普搭乘「Air Force One空軍一號」前往越南河內參加二次川金會。波音747系列客機被外界譽為「空中女王」，不僅能載客，在貨運和軍事運輸上都曾稱霸一方，目前服役中的空軍一號採用的747飛機 VC-25型可搭載76名成員。機身上的藍白雙色塗裝，是1962年甘迺迪總統（John F. Kennedy）時期的設計，由美國工業設計大師雷蒙（Raymond Loewy）操刀，沿用至今。

現任總統特朗普在2017年就任，本來他想要用私人飛機就好，但最後白宮還是在2018年時以39億美元、約1141.5億台幣，採購兩架Boeing 747-800。事實上，新版空軍一號專機差點難產，川普曾多次公開批評波音，認為該專機的價格過於昂貴，在長時間的討價還價後，才有目前這個合約。其不僅特朗普嫌貴，軍方高層也對原先高達50多億美元的價格多有意見，白宮副發言人更表示，「感謝總統的議價功力，讓美國納稅人大大省下約14億美元的稅金」，省下409.7億台幣的特朗普完全不枉商人本人。改裝中的新版空軍一號共有2架，最快可已在2023年秋季開始啟用，但特朗普的任期只到2021年年初，必須連任成功才可能搭得到。

特朗普搭乘波音747飛機VC-25型的空軍一號前往越南河內。（世界高級品）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：名人座駕 白宮飛行Air Force One，美國總統的空軍一號專機】