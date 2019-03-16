McLaren720S擁有720匹強大馬力　宛如戰鬥機外型！深受藝人們追棒

麥拿侖（McLaren）旗下的McLaren 720S，奪下2018「Best of the Best紅點最佳設計獎」，過去還曾因驚人的維修費受人注目，加上台灣演藝圈知名藝人如林志穎、林俊傑、黑人陳建州、柯震東等，均前後被拍到駕駛或購入720S，究竟它有何魅力特點，能成為娛樂圈最夯的名人座駕？

回顧1966年時，McLaren進入F1一級方程式賽車競爭，並獲得8次車隊世界冠軍，藉由賽車經驗與技術，1992年推出超跑F1，在當時就擁有最速量產車稱號。2010年成立McLaren Automotive推出MP4-12C，車身結構採用碳纖維打造，同時搭載渦輪增壓引擎，直到現在，McLaren 旗下所有車款也都還擁有這兩大特點。McLaren 720S外型酷炫，擁有720匹強大馬力，0~100km/h加速只要2.9秒就完成。

內裝車室使用鋁合金切削元件搭配Alcantara麂皮、英國著名頂級皮革Bridge of Weir創造奢華氛圍。（世界高級品）

McLaren 720S外型酷炫，2017年8月才正式在台灣上市，共引進Performance、Luxury兩種規格套裝，當時建議售價為台幣1580萬元起；2019年式已更新為1620萬元起。720S外型酷炫，身為McLaren旗下Super Series 車系中的最新車款，採用Monocage II碳纖維單體底盤，以P1富含侵略性的車頭視覺為參考，將LED頭燈融入在空力設計之中，車重僅有1283kg。搭載4.0L V8 雙渦輪增壓引擎，擁有720匹強大馬力、78.5kgm扭力，搭配七速雙離合器自手排變速箱，0~100km/h加速只要2.9秒就完成，極速可達350km/h。最大特色是將車身兩側的散熱進氣孔挪至腰線上方，使氣流沿著車體線條直灌引擎室內，提高15%的散熱效率。

360度環景攝影、翻轉式數位儀表板配合全新介面的中央資訊螢幕，無論漫遊或是操駕，皆能提升駕駛安全性。（世界高級品）

搭配後輪驅動，能夠做出華麗的甩尾動作，享受動態滑移樂趣。水滴型駕駛艙創造優異駕駛視野，縮小A、B、C柱之面積，呈現出超跑少見的360度開闊視野，更能安全地掌握車輛。￼車艙使用鋁合金切削元件搭配Alcantara麂皮、頂級皮革Bridge of Weir，全新的「可翻轉儀錶」也是一大設計亮點。 ￼

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：720匹馬力的千萬名車 McLaren 720S成為演藝圈最夯的名人座駕】