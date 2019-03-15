紀念初代LINE 1打火機　S.T. Dupont 推溫莎公爵復刻打火機、筆具

S.T. Dupont 為紀念1952年至1956年間生產近5,000件最早發展的LINE 1打火機，起初此打火機設計的靈感源自1940年代為溫莎公爵旅行箱而量身打造的舊式打火機，設計汲取18世紀英國極為盛行的喬治亞和帕拉迪歐風格的靈感，建立更為清晰的視覺線條和對稱一致地外觀。如今，延續精緻優雅的設計，強化為全新溫莎公爵限量系列的LIGNE 2打火機和NEW LINE D筆具，為此系列增加全新採天然漆和貴金屬的混合設計，獻給打火機收藏家和復古愛好者的永久珍藏品。

溫莎公爵限量系列-LIGNE 2打火機 ，NT$39,800（約港幣10110元）。 （世界高級品提供）

而溫莎公爵是誰？已故英國國王愛德華八世，大英帝國的統治者、印度皇帝，為英國歷史上在位最短的統治君主之一。愛德華八世願為心愛的辛普森夫人而放棄英國王位，放棄了其聯邦的帝位、印度皇帝的稱號、統治五億子民、一千五百萬平方英哩國度的權利，因此聞名，自愛德華退位之後，英國的王位由他的弟弟喬治六世繼承。喬治六世即位後，將他的哥哥封為了溫莎公爵，因此辛普森夫人也成為了溫莎公爵夫人。他們的愛情故事成為多部紀錄片與電影題材，亦被認為是潮流的領導者與新興富豪。

溫莎公爵限量系列-LINE D筆具。（世界高級品提供）

溫莎公爵限量系列打火機採原用於S.T. Dupont行李箱上的扭索紋技術，附有在金屬底座上天然漆的獨特技術，並刻有天然漆標誌的小葉代表，採法國純手工製造。此外，其系列LINE D 中型筆具透過150道手工製作和品質控管的程序，提供更為精緻的細節，如全新14K金筆尖、新筆蓋的設計、天然漆耐久性、著名的鉸接式筆夾設計、以及猶如 LIGNE 2打火機般開合時響脆的經典叮的聲音，溫莎公爵限量系列傳遞復古設計的皇家理念。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：S.T. Dupont 2019溫莎公爵限量系列 紀念首款復古皇家收藏品】