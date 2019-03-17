【紅鑽石】 盤點世界排名前三位　「紅盾」每克拉價值超156萬美金

在彩鑽的世界中有許多不同顏色的成員，如紅、黃、藍等顏色，其中又屬紅色彩鑽最受大眾青睞，是身份最高貴的成員。紅色彩鑽主要產區在澳洲、巴西、非洲等處，但紅色採鑽非常稀有，當前存世的天然紅鑽也不超過30顆，在珠寶市場上非常罕見，是許多人令人夢寐以求的寶石之一。然而目前為止，還是有發現過許多令人歎為觀止的紅鑽，其克拉數和亮彩程度都是百年難得一見，以下我們就來介紹到目前為止，發現到的世界三大紅鑽，欣賞其美麗身影。

The DeYoung Red Diamond是一顆重達5.03克拉的圓形明亮式切割紅鑽。（世界高級品提供）

1.The DeYoung Red Diamond

The DeYoung Red Diamond是一顆重達5.03克拉的圓形明亮式切割紅鑽，也是目前已知世上第三大顆紅鑽，曾在跳蚤市場被誤為是紅色石榴石，但後來認定他確實是一顆稀有的紅鑽，在1987年被捐贈給位於美國華盛頓特區的美國國立自然史博物館。

2.The Kazanjian Red Diamond

祖母綠切工的The Kazanjian Red Diamond重有5.05克拉，是世界排名第二大的紅鑽，於1927年在南非出土，原石有35克拉。據聞第二次世界大戰時曾流落納粹手中，之後被美國軍隊在鹽礦區中找到，就輾轉於私人藏家之間，2007年由位於比佛利山（Beverly Hills）的珠寶商Kazanjian Bros. Inc.購入。

祖母綠切工的The Kazanjian Red Diamond重有5.05克拉，是世界排名第二大的紅鑽。（世界高級品提供）

3.The Moussaieff Red Diamond

穆薩耶夫紅鑽是紅鑽中最赫赫有名的，也是目前已知世上最大顆的紅鑽，約20世紀90年代，由巴西的農民所發現，原石有13.9克拉，被紐約珠寶商William Goldberg Diamond Corporation收購，經三角形明亮式切割（triangular brilliant-cut)後，成為重5.11克拉的鑽石，並取名為「紅盾」。之後2001年或2002年，再由倫敦珠寶公司穆薩耶夫購入，並將其更名為Moussaieff Red。在2002年時其估價為800萬美金，也就是每克拉價值超過156萬美金，但現在這顆紅鑽的價值可能不只是這樣。

穆薩耶夫紅鑽是紅鑽中最赫赫有名的，也是目前已知世上最大顆的紅鑽。（世界高級品提供）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：夢寐以求的夢幻寶石 盤點世界知名的頂級三大紅鑽石】