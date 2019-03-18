藝廊展中國藝術卻全是非賣品　蘇富比這樣做竟是因為...

蘇富比這個名字，早就與藝術拍賣劃上等號。可是最近開幕的在以色列蘇富比藝廊，竟然表明展品全部非賣，而且牆上掛的大都不是以色列藝術，而是中國當代名家的創作。這到底是一種怎樣的銷售策略？

蘇富比特拉維夫藝廊外部。（TheValue）

提出疑問前，我們先看藝廊背景和展覽內容。早於1988年，蘇富比就開始在以色列專場拍賣當地藝術品。惟因應政治局勢變化，這個專場拍賣於2004年起移師紐約舉行。自此以後，以色列蘇富比就改為提供顧問服務為主。剛揭幕的藝廊位於當地第二大城市 - 特拉維夫（Tel Aviv），實為以色列蘇富比的新辦公室。

藝廊如今展出20多件中國當代藝術品，來自以色列收藏家，以曾梵志、岳敏君、王廣義等名家作品掛帥。當中，岳敏君的雕塑《Warrior》（意思為戰士）就擺放在藝廊面對大街的玻璃前，十分吸引途人目光。此玻璃纖維雕塑，造型乃岳敏君的招牌「傻笑人」，大笑背後隱含「笑可笑，非常笑」的無奈。

這位黑龍江人曾於訪問透露箇中玄機：他欲透過開心的笑臉，來帶出背後傷感、甚至是危險的感覺。

兩件王廣義的展品《Nokia》及《Nikon》，同樣極具諷刺味道。王廣義的創作融入了毛澤東時期政府宣傳品常見的紅、黃、綠三色，再加入可口可樂、Gucci等西方品牌的標誌。至於是次展出的兩件作品，顧名思義，分別用上了手機名牌Nokia、以及相機品牌Nikon為創作元素。

王廣義的作品深受普普藝術大師Andy Warhol及德國前衛藝術家博伊斯（Joseph Beuys）影響，這亦是他對當代中國文化商品化的回應。

究竟為甚麼會在中東國家掛上中國當代藝術？以色列蘇富比高層Sigal Mordechai表示，中國當代藝術於90年代開始為西方人士所識，不少創作都頗有反叛、諷刺、鬥爭之意。她續指，這些藝術家為避開限制，會到香港甚至歐洲展出，情況有如俄羅斯藝術品如何打出頭來。

既然中國當代藝術在以色列有市場，那「非賣策略」又是甚麼一回事呢？。這些藝術品雖然悉數只作展覽，但蘇富比又怎會做蝕本生意呢。Mordechai表示，不少前來觀展的人查問：「這些藝術家有否作品在蘇富比出售」，又或是有人前來觀展，希望蘇富比代售作品，為這間國際拍賣行帶來不少商機。

以色列蘇富比高層 Sigal Mordechai。（TheValue）

除了以色列，蘇富比紐約總部大樓也改頭換面，新增2公頃的展覽空間。整個翻新計劃耗資US$5,500萬（約港幣4億元），由紐約建築商OMA的日裔設計師重松象平（Shohei Shigematsu）操刀設計。

總部翻新後，展覽空間橫跨4層，擁有40個不同大小的展廳，樓底最高者足足6米高，展示大型藝術品亦毫無難度。展覽空間計劃於5月3日開放，屆時將展出同月16號的當代藝術晚拍焦點，包括抽象表現藝術家羅斯科（Mark Rothko）的《無題（1960）》，估價US$3,500萬 - 5,000萬（約港幣2-4億元），為三藩市現代藝術博物館舊藏。

順帶一提，今次展期至3月14日結束。各位如果到當地旅遊，不妨一看。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：掛中國藝術卻一律不賣 蘇富比以色列藝廊有何玄機？】