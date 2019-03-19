【鐘錶拍賣】盤點12隻名錶　勞力士Ref.8171全曆腕錶最高價成交

蘇富比SOTHEBY’S於 2018年12月5日在紐約舉行的「珍貴名錶」拍賣，拍賣品249項，成交率為84%，成交總值為8,240,250美元，約2.55億台幣，約為估價總值的94%。其中最高價的是勞力士Ref.8171全曆腕錶，成交價逼近估價高點兩倍。

官方強調這次的銷售中，約有40%的拍品是透過網路競標成交，反映著未來的趨勢。此外，從第一手買家釋出的熱門錶款也受到更熱烈的追逐，例如由原錶主家族送拍的1957年勞力士ROLEX Ref.6536/1潛水錶（Lot 252）以225,000美元成交（約697萬台幣），超過估價高點的6倍，據新聞稿所述創下了這個型號的新高紀錄。而使用特殊機芯的寶璣BREGUET Souscription Perpetuelle Ref.1890懷錶後市可期。

鐘錶業的景氣寒冬未過，拍賣行藉由挖掘出新的賣家、好的藏品，也是個努力的方向。正在看這篇文章的你，有錶要送拍嗎？

1. BVLGARI Perpetual Calendar With Retrograde Seconds逆跳秒針萬年曆腕錶

BVLGARI Perpetual Calendar With Retrograde Seconds逆跳秒針萬年曆腕錶（iWatcHome城邦國際名表）

拍賣標號：26 拍賣品名：寶格麗BVLGARI Perpetual Calendar With Retrograde Seconds 預估價格：8,000 -- 12,000美元 （約港幣 62,780-941,220元） 成交金額：7,500美元 （約港幣 58,870元） 其他附註：直徑38mm鉑金錶殼，約2010年製，自動機芯，日期、星期、月份、閏年、逆跳秒針顯示；萬年曆功能。限量編號24／99。

小編短評：

這款寶格麗萬年曆的外型實在很漂亮，尺寸、配色男女皆宜，30秒逆跳一次的小秒針則讓腕錶顯得特有生命力。複雜功能配上原創的經典外觀、厚薄合宜的尺寸，很適合日常配戴。成交價格雖然低於估價，但也屬中規中矩。

２. BREGUET Souscription Perpetuelle Ref.1890復刻懷錶

BREGUET Souscription Perpetuelle Ref.1890復刻懷錶（iWatcHome城邦國際名表）

拍賣標號：38 拍賣品名：寶璣BREGUET Souscription Perpetuelle Ref.1890 預估價格：20,000 -- 30,000美元 （約港幣 157000 - 235500元） 成交金額：30,000美元（約港幣 235500元） 其他附註：直徑62mm 18K黃金錶殼，約1995年製，復古自動上鍊機芯，動力儲存、月相、日期顯示，編號09。

小編短評：

20多年前的錶還稱不上古董，但這款以古董寶璣懷錶為靈感所做的自動懷錶很有收藏價值。特別是機芯用上了如鐘擺般的寶璣擺盪式自動上鍊裝置、降落傘式避震器，微調裝置的造型也很特別，量身訂做的機械結構，很值得稱許。假以時日，這錶的價值應該還能再高。

3. ROLEX Ref.8171 Padellone全曆腕錶

ROLEX Ref.8171 Padellone全曆腕錶（iWatcHome城邦國際名表）

拍賣標號：78 拍賣品名：勞力士ROLEX Ref.8171 Padellone 預估價格：100,000 -- 200,000美元（約港幣 785,000 - 1570,000元） 成交金額：387,000美元（約港幣 3037,800元） 其他附註：直徑38mm不鏽鋼錶殼，約1952年製，10.5令自動上鍊機芯，日期、星期、月份、月相顯示。

小編短評：

此為本次拍賣中成交價最高的。勞力士運動款很熱門，但稀有的8171全曆腕錶也不遑多讓。當年38mm的尺寸並不小，再加上細錶圈、大面盤的設計，看起來更為大方，也符合現代審美。近年像是朗格等品牌的許多錶款也走細錶圈的斯文路線，是否也是一種復古風呢？

4. VACHERON CONSTANTIN Constant Force Desk Timepiece桌鐘

VACHERON CONSTANTIN Constant Force Desk Timepiece桌鐘（iWatcHome城邦國際名表）

拍賣標號：110 拍賣品名：江詩丹頓VACHERON CONSTANTIN Constant Force Desk Timepiece 預估價格：50,000 -- 100,000美元（約港幣 392,480 - 785,000元） 成交金額：112,500美元 （約港幣 883,080元） 其他附註：6.5 x 6 x 1.5英吋玻璃與鍍銀外罩、黑色琺瑯基座，1933年製，手動上鍊機芯，編號416860，恆定動力裝置，30日動力儲存。外罩與基座為梵克雅寶製作。附原廠證明。

小編短評：

這是來自知名製片Josef von Sternberg的江詩丹頓座鐘，一般認為1930年代江詩丹頓做了12個與本拍品相同的機芯，其中只有5個被裝殼，所以量是非常少的。這款機芯具專利技術，配有恆定動力裝置，從輪系中即可欣賞恆定動力裝置的動作。

5. BREGUET Double Tourbillon Ref.5347雙陀飛輪腕錶

BREGUET Double Tourbillon Ref.5347雙陀飛輪腕錶（iWatcHome城邦國際名表）

拍賣標號：115 拍賣品名：寶璣BREGUET Double Tourbillon Ref.5347 預估價格：80,000 -- 120,000美元（約港幣 628,000 - 941,950元） 成交金額：200,000美元（約港幣 1570,000元） 其他附註：直徑46mm鉑金錶殼，約2012年製，588手動機芯，雙陀飛輪裝置，行星雕刻機芯。

小編短評：

寶璣發明的陀飛輪至今已大放異彩，成為各個頂級品牌不可缺少的品項，但真要收藏陀飛輪腕錶，寶璣是絕不可缺！這款5347以特殊的雙陀飛輪比擬天體的運作，並以陀飛輪的橋板作為時針，別具特色。背面精緻的手工金雕也提升了收藏價值，成交價超過估價低點兩倍，可以想像競標的激烈。

6. URWERK UR-202 Deep Blue月相腕錶

URWERK UR-202 Deep Blue月相腕錶（iWatcHome城邦國際名表）

拍賣標號：120 拍賣品名：和域URWERK UR-202 Deep Blue 預估價格：25,000 -- 50,000美元（約港幣 196,240 - 392,480元） 成交金額：68,750美元 （約港幣 539,700元） 其他附註：48 x 45mm PE-CVD藍色鍍層的鉑金與鈦合金錶殼，約2008年製，UR 7.02自動機芯，月相、日夜顯示，衛星顯時裝置，限量生產10只。盒、單俱全。

小編短評：

這款亮藍色的Deep Blue很少見，URWERK的機械結構本身已很有魅力，但這亮藍色的錶殼讓她更不容忽視。在腕錶背面還能見到以空氣動力調節自動上鍊效率的裝置，增添賞玩的樂趣。獨特的URWERK總不乏支持者，成交價高過估價近兩萬美元。

7. A. LANGE & SÖHNE Tourbograph“Pour Le Merite”Ref 702025F 芝麻鍊追針陀飛輪腕錶

A. LANGE & SÖHNE Tourbograph“Pour Le Merite”Ref 702025F 芝麻鍊追針陀飛輪腕錶（iWatcHome城邦國際名表）

拍賣標號：126 拍賣品名：朗格A. LANGE & SÖHNE Tourbograph“Pour Le Merite”Ref 702025F 預估價格：200,000 -- 300,000美元 （約港幣 1570,000 - 2355,000元） 成交金額：300,000美元（約港幣 2355,000元） 其他附註：直徑41mm鉑金錶殼，約2005年製，L.903.0手動機芯。陀飛輪、芝麻鍊裝置，動力儲存顯示、追針計時碼錶功能。限量編號12／51。盒、單俱全。

小編短評：

朗格的製錶工藝很受好評，特別是在許多腕錶收藏家眼中，朗格的修飾打磨可以說是大品牌中的翹楚，這款兼具芝麻鍊、陀飛輪、追針計時的錶款自然能有好成績；在這次的拍賣中，以第二高價成交。

8. URBAN JÜRGENSEN Ref.3 Perpetual Calendar萬年曆腕錶

URBAN JÜRGENSEN Ref.3 Perpetual Calendar萬年曆腕錶（iWatcHome城邦國際名表）

拍賣標號：129

拍賣品名：URBAN JÜRGENSEN Ref.3 Perpetual Calendar

預估價格：10,000 -- 15,000美元 （約港幣 78,500 - 117,740元）

成交金額：21,250美元（約港幣 166,800元）

其他附註：直徑39mm 18K玫瑰金錶殼，約2002年製，5208自動機芯，日期、星期、月份、月相、動力儲存顯示，萬年曆。附原廠證書。

小編短評：

越來越多台灣收藏家對獨立製錶師的作品有興趣，來自丹麥哥本哈根的URBAN JÜRGENSEN就是其中之一。這款萬年曆的布局與裝飾工藝都很棒，但沒有閏年顯示的萬年曆，總讓人萌生美中不足之憾。

9. PATEK PHILIPPE Ref.3939H Minute Repeating Tourbillon三問腕錶

PATEK PHILIPPE Ref.3939H Minute Repeating Tourbillon三問腕錶（iWatcHome城邦國際名表）

拍賣標號：133 拍賣品名：百達翡麗PATEK PHILIPPE Ref.3939H Minute Repeating Tourbillon 預估價格：200,000 -- 300,000美元 （約港幣 157000 - 235500元） 成交金額：225,000美元（約港幣 1766,200元） 其他附註：直徑33mm 18K玫瑰金錶殼，2005年製，RTO 27 PS手動機芯。陀飛輪裝置、三問報時功能。大明火琺瑯面盤。盒、單俱全，另附玫瑰金實心底蓋。

小編短評：

百達翡麗3939的量產期是1993到2009年，尺寸以現今男錶的審美來看略小了些，但是從整體比例上來看，非常美。此外，她的報時音質素有好評，被譽為三問腕錶的經典之作。雖然成交價格沒法和過去的高峰相比，但這已是本次拍賣中的第三高價，與本場Lot 183的百達翡麗萬年曆追針三問古董懷錶同價。

10. CARTIER Collection Privee Tank Ref.2919腕錶

CARTIER Collection Privee Tank Ref.2919腕錶（iWatcHome城邦國際名表）

拍賣標號：148 拍賣品名：卡地亞CARTIER Collection Privee Tank Ref.2919 預估價格：8,000 -- 13,000美元（約港幣 62,800 - 102,040元） 成交金額：12,500美元（約港幣 98,120元） 其他附註：39 x 30mm 18K白金錶殼，約2000年製，9902 MC手動機芯，數字小時、日期顯示。附原廠手冊與證書。

小編短評：

坦克是卡地亞的經典之作，外型經久耐看。這款改以兩個弧形視窗顯示小時和日期，別開生面。相較於複雜錶款驚人的維修、保養費用，風格獨具的簡約錶款也能有不錯的承接力道。

11. CHOPARD GTS Power Control Israel 70th Anniversary Ref.168566以色列建國70週年動力儲存腕錶

CHOPARD GTS Power Control Israel 70th Anniversary Ref.168566以色列建國70週年動力儲存腕錶（iWatcHome城邦國際名表）

拍賣標號：188 拍賣品名：蕭邦錶CHOPARD GTS Power Control Israel 70th Anniversary Ref.168566 預估價格：4,000 -- 6,000美元（約港幣 31,400 - 47,100元） 成交金額：10,000美元（約港幣 78,500元） 其他附註：直徑43 mm不鏽鋼錶殼，2018年製，CHOPARD 01.08-C自動上鍊機芯，天文台認證，動力儲存顯示。限量編號41／60。盒、單俱全，附C.O.S.C.證書、皮夾與手冊。

小編短評：

這款是為以色列建國70週年所發行的限量版，錶背有相關的紀念文字。以色列的主題對台灣玩家應該沒什麼吸引力，不過顏色是很討喜的。成交價比普通版的新錶還貴約10萬台幣！

12. BLANCPAIN Le Brassus Quantieme Perpetuel GMT Havana Ref.4277萬年曆腕錶

BLANCPAIN Le Brassus Quantieme Perpetuel GMT Havana Ref.4277萬年曆腕錶（iWatcHome城邦國際名表）

拍賣標號：195 拍賣品名：寶珀BLANCPAIN Le Brassus Quantieme Perpetuel GMT Havana Ref.4277 預估價格：12,000 — 18,000美元（約港幣 94200 - 141,300元） 成交金額：21,250美元（約港幣 166,800元） 其他附註：直徑42 mm鉑金錶殼，約2006年製，限量編號98／150，55A5A自動機芯，日期、星期、月份、閏年、月相、兩地時間顯示，萬年曆功能。附原裝收藏盒、雪茄剪、溼度計。

小編短評：

在2007年前後流行了一陣雪茄色面盤，這一款算是反映了當時的潮流，配色相當漂亮。萬年曆的隱藏式調校器設在錶耳下方，使用方便。自動盤還有金雕。成交價並不算高，喜歡的話算是賺到。

【本文獲「iWatcHome城邦國際名表」授權轉載。】