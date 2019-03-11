【藝術⋯⋯KAWS三月！】「KAWS:HOLIDAY」今早停泊香港

相信今天大家的SOCIAL MEDIA平台都已被KAWS洗版！大家早已期待著「KAWS:HOLIDAY」第三站於三月尾降臨香港，但在今早，就在KAWS的IG看到，原來雕塑已登陸香港並正在進行試驗⋯⋯

話說在去年七月，KAWS就宣布與創意工作室「AllRightsReserved」推出全新雕塑作品系列「KAWS:HOLIDAY」，並舉辦世界巡迴展。首站為韓國首爾、接著在今年初就轉移至台北。承著香港的春季瀰漫著濃厚的藝術氣氛，第三站正是登陸於香港的「藝術三月」！

「KAWS:HOLIDAY」世界巡迴展： 【第一站】 地點：首爾 石村湖｜作品長度：28米｜展期：2018年7月 【第二站】 地點：台北 中正紀念堂｜作品長度：36米｜展期：2019年1月 【第三站】 地點：香港 維多利亞港｜作品長度：37米｜展期：2019年3月22日至31日

是次的「COMPANION」巨型吹氣橡膠浮水公仔將會是系列中最大的身長37米，已經是令人值得記著的亮點。雖然這幾日氣溫急轉直下，但也無法避免香港標誌性炎夏的到來，躺屍COMPANION實在貼合慵懶的態度。除此之外，當然為大家帶來獨一無二（印上「HONG KONG」）的周邊商品，尤其是浮水公仔及浮床，實是必定入手之選：

香港站限量周邊商品 浮水公仔（8.5吋）：港幣 $1,200 浮床（170cm×165cm）：港幣 $950 攬枕（39.5cm×55cm×12cm）：港幣 $790 Tote Bag（39cm×42cm）：港幣 $390 T-Shirt：港幣 $390

順帶一提，生於美國的KAWS本來讀ART，初初他只把街上的POSTER打上交叉「XX」，卻因此而大紅，甚至橫跨潮流界。在這個藝術三月，除了有港人最愛、要多MASS有多MASS的大型浮水裝置可供打卡，早前如果大家都有留意，蘇富比宣佈與日本潮流教父NIGO合作，在三月尾的拍賣專場「NIGOLDENEYE® Vol. 1」當中放出後者的藏品，正是KAWS的聯乘作品，包括BAPE × KAWS的《Bapesta》、一套五個的《無題（阿童木）》公仔（Companion系列的早期原型作品，是次KAWS本人特別為NIGO策劃的這個展覽而親手著色），當中最矚目的還有KAWS最愛的《The Simpsons》所變成的《The Kimpsons》，三幅作品中以致敬The Beatles的《The KAWS Album》最吸引，估價高達HK$800萬。