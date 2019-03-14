【藝術展預覽】奧地利藝術家Erwin Wurm《一分鐘雕塑》

隨著時代的進步，今天我們不論是娛樂、生活、汲收資訊、甚至是欣賞藝術，都不其然地在追求變化、動態，仿佛沒有一刻可以靜下來。在這個充斥著Moving image的數位年代，比較傳統的藝術形式例如畫作、雕塑等，其可能性是受限了，還是可以更大？

今回要介紹的，是來自奧地利的藝術家Erwin Wurm，乘著充斥著濃厚文藝氣息的藝術三月，將舉辦他首次在香港的個展，其作品更會於應屆Art Basel藝術展展出。Erwin Wurm的作品多年來被眾多歐洲的美術館、博物館收藏，他著名的雕塑作品除了藝術成分高，更蘊藏著跨年代的反思性。自古以來不少賢人都對「藝術」的形式爭論不休，鑑於原創性，甚至有人認為音樂、詩歌才是藝術的最佳形式，但於文藝復興時代，亦有詩人將雕塑與其代表的實體互相呼應而創作詩歌。但今日回看當時的雕塑，總是無法真實地體會作品的實時敘事，而Erwin Wurm的作品就擅長於探索雕塑的無限可能。

過往作品：

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《Untitled》，2018年，鑄鋁作品，80 x 28 x 32厘米。圖片由藝術家及立木畫廊 （紐約、香港及首爾）提供。 是次個展上，Erwin Wurm的《抽象雕塑》（Abstract Sculpture）系列新增多件金屬雕塑作品，作品探討人與物、物件與文化背景之間的關係及其聯想性。例如利用香腸具有人體形態特點，反思常用表達手法或修辭技巧背後的荒誕，其實暗示了香腸及其發源地巴伐利亞的文化連繫，以及香腸的形態與男性陽具之間的關係。當然這種暗示手法我們常見於藝術作品甚至電影之上，但很多時我們都以旁觀者／觀賞者角度去思考，而Erwin Wurm卻將自我投放到物件，再將物件投放回到自我的心理延伸，是親身在場欣賞藝術的獨有體驗，是藝術家、藝術品與觀眾之間的交流，考慮到所有在場因素與心理因素而精煉出來的反思可能。

要創作一分鐘雕塑，先要一位參觀者利用一件家居用品，擺出簡單卻怪異的姿勢一分鐘。雕塑作品是否成功，取決於參觀者能否於一分鐘內保持同一姿勢不變，而該雕塑作品只會存在於該一分鐘，及以攝影方式快速捕捉的相片中。

「一分鐘」、「家居用品」、「身軀肢體」，都具有無窮的可能性，每位參與者與每件家居用品的回憶、心理反應，他們對「一分鐘」的認知等因素都是獨一無二。這「一分鐘」的體驗、即影即有相片的延伸性，以及將雕塑這種形式大眾化，增加了《一分鐘雕塑》的複雜層次。作品要求觀眾以一種令他們感覺不自在的方式來參與創作，藉此自省，將之轉化為顛覆性的「思維雕塑」。其實這種不自在，也可以反思社會對人們施加的壓力。

只有當參與者完全遵照藝術家的指示而將本身意願拋諸腦後，《一分鐘雕塑》作品才會誕生。 Erwin Wurm