Jaguar I-PACE SUZ 獲選歐洲年度風雲車　引領電動車革新浪潮

引領全球電動車革新浪潮的 I-PACE 純電動跑車型 SUV，問世至今總計獲得 55 項國際車壇指標大獎,包括德國、挪威與英國的年度風 雲車、BBC Top Gear 極速誌年度電動車、中國年度綠能環保車(China Green Car of the Year),及 Autobest 的最佳環保效能(ECOBEST)等，近日再榮獲 2019 歐洲年度風雲車大獎,創下 Jaguar 品牌史上首度贏得此殊榮的嶄新紀錄。

Jaguar I-PACE 0-100km/h 加速僅需 4.8 秒。（世界高級品提供）

歐洲年度風雲車大獎評審團集結來自 23 國,共計 60 位專業汽車媒體,以技術創新、設計、性能表現、整體效能與性價比等指標 作為評選標準。Jaguar I-PACE 純電動跑車型 SUV 於最終輪投票自 Alpine A110、Citroën C5 Aircross、Ford Focus、Kia Ceed、Mercedes-Benz A-Class 與 Peugeot 508 中脫穎而出,且為名單中唯一的輛零碳排放車。

源於英國設計與生產的Jaguar I-PACE是品牌首部純電動車,搭載最先進科技，也是首款榮獲歐洲年度風雲車殊榮的 Jaguar 產品, Jaguar Land Rover 執行長 Prof. Dr. Ralf Speth 表示「我們深信將能為汽車產業開啟全新的局面。」市面上沒有一款車具備與 I-PACE 相似的設計與駕馭感受。為使 I-PACE 擁有跑車強悍性能與 SUV 的實用性,設計團隊特別為 I-PACE 打造特製化電子傳動系統與鋁合金架構。

Jaguar I-PACE 於全球皆有亮眼的銷售表現,截至 2019 年 1 月 31 日，已順利交車超過 8,000 台,其中 75% 的訂單來自歐洲。Jaguar I-PACE 車主可透過專屬應用程式或 RFID 無線射頻辨識系統於公共充電站輕鬆充電。 適用於歐洲超過 85,000 個充電站,並可享有客製化充電方案與每月帳單彙整服務。

I-PACE 純電動跑車型 SUV 擊敗 Mercedes-Benz A-Class 等車，獲得2019歐洲年度風雲車大獎。（世界高級品提供）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：打敗賓士A-Class Jaguar I-PACE 純電動跑車型SUV榮獲2019歐洲年度風雲車大獎】