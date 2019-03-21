【手錶保養】3個基本佩戴常識　溫差影響走時準度？

瑞士製造的手錶向來有著一定水準的品質保證，不過無論手錶出廠時狀況、品質再好，真正交到錶主手上以後又是另外一回事了，因為同樣一款錶，根據戴的人的習慣以及保護程度，手錶變舊／受損的時間與狀況也會有所差異，如果我們佩戴的是入門級的機械錶，用意只是日常佩戴看時間的話，或許不需要過於小心翼翼，但如果是付出高額代價迎回的高級機械錶，那麼佩戴時謹慎一點的確是不為過的。總之如果我們希望手錶能夠盡可能地戴得長久，除了要仰賴手錶先天的好底子，後天我們自己對手錶的照顧也很關鍵，以下就整理出幾點關於手錶佩戴與保養的觀念，如果都能確實做到，那麼手錶想要戴好戴滿基本上是沒什麼問題的。

1. 剛開始佩戴注意事項：

剛入手時在開始佩戴前最好仔細閱讀時計說明書並留意品牌提供的保養建議。如果你買的是手上鍊款式，不論它的動力儲存是多少，建議每天早上都還是適度幫手錶上鍊，這對維持機芯的性能有一定幫助。先根據自己的手腕粗細調整好適當的錶帶長度與鬆緊度，如果戴得太鬆那麼錶頭容易晃來晃去增加刮傷磨損的機會，戴太緊的話也會感到不舒服、有束縛感。

2. 平常佩戴注意事項：

避免在同一隻手腕上同時佩戴珠寶手鍊和腕錶，以免錶殼的金屬被劃傷。避免讓手錶遭受劇烈的溫度變化，例如去泡溫泉或去三溫暖就別戴手錶，溫差可能會影響游絲的收縮，影響到走時準度。避免參與會令手錶頻繁受到強烈震動或是劇烈碰撞的活動，像是球類運動等。避免讓機械腕錶暴露在高度的磁場環境中，像是磁鐵就近量不要靠近，這樣可能會造成走時速度加快，嚴重的話甚至會停走。每次使用或上鍊後，確保錶冠與按把都已經歸位並旋緊。腕錶在水下或還沒風乾前，建議先不要使用腕錶功能（例如啟動按把或使用錶冠調時間等等），以免水分滲入到腕錶內部。若佩戴手錶去海邊或游泳池玩水、接觸過海水或含氯泳池水之後，在活動結束後記得用清水小心沖洗手錶。

3. 有關日常基本保養的注意事項：

如果買的是自動錶但卻已經放了一段時間沒用，建議在佩戴之前先手上鍊一下讓指針開始運作後才佩戴。密封膠圈可以確保手錶的防水性能，也能夠阻止水汽和灰塵侵入，但是別忘了膠圈隨著時間也會變質。建議每年前往品牌授權的客戶服務中心或擁有快速維護服務資質的代理商處檢測手錶防水性。這個動作通常幾分鐘就完成了，沒有想像中麻煩。石英表和機械表通常建議至少每五年保養一次。另外石英錶的電池大約可使用兩至三年沒問題，沒電時也要注意更換電池，不要讓舊電池一直鎖在手錶裡，以免裡面的電解液流出損害機芯。皮錶帶遇水或在太陽下曝曬會造成過早老化。建議搭配皮錶帶的手錶應在夜晚睡前取下，讓皮革和手腕彼此都能透透氣。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：看再多次也值得再看 基本手錶保養常識】